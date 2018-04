Delincuentes roban de madrugada una feria comunitaria: la policía demoró más de 30 minutos

Al menos dos delincuentes ingresaron esta madrugada a la feria comunitaria de Fortunato De la Plaza y Friuli, robaron mercadería y provocaron destrozos en algunos stands. Los comerciantes están enojados con la policía porque afirman que demoró más de media hora en llegar.

Cerca de las 2.30 de la madrugada de este martes, los ladrones ingresaron por un extractor del baño de hombres y robaron mercadería de algunos locales. La presencia de un sereno habría motivado a que los ladrones se dieran a la fuga, dejando parte del botín en el piso.

Por este extractor ingresaron los delincuentes. (Foto:0223)

“El sereno escuchó ruidos y llamó al 911. Pero todos tenemos mucha indignación porque el patrullero tuvo una demora de aproximadamente 30 minutos. La policía me dijo que no tenían móviles en la zona y estaban con operativos. Yo exigí en ese momento un móvil permanente porque el sereno estaba solo y podían regresar. Afortunadamente los delincuentes no volvieron”, contó a 0223, Luciano, administrador de la “Feria 39”.

Además de los daños en algunos locales, los delincuentes intentaron desactivar las cámaras de seguridad del complejo comercial y dañaron parte de los cielorrasos: “En algunos casos intentaron buscar dinero en las cajas pero no lo lograron. Esta feria venía siendo una zona segura y es el primer robo de los últimos años. Ahora vamos a reforzar la seguridad del paseo de compras, incorporando sensores y cámaras para proteger a los casi 50 locales”, concluyó el encargado.