Quita de impuestos en la luz: "Nunca deberían haber sido cobrados”

Desde Consumidores Argentinos ven con satisfacción el descuento del 15,5% en las boletas de luz, anunciadas por la gobernadora María Eugenia Vidal. Sin embargo, analizan que esos impuestos “nunca deberían haberse cobrado”.

“Ambos impuestos que eran decretos ley estaban cuestionados: el decreto-ley 7290 es de 1967 y fue creado para un fondo eléctrico para que la provincia haga obras pero desde que se privatizó, las obras quedaron a cargo de las empresas. Y el otro es el decreto ley 9038 que se cobra desde 1978 y tiene una historia mucho peor, porque era un fondo para la construcción de una estación eléctrica de bombeo en laguna La Brava que nunca se hizo”, explicó Sergio Procelli, presidente de Consumidores Argentinos, en diálogo con 0223.

La historia de ese impuesto que se cobra desde el 78´ continúa: esos fondos se terminaron desviando para la construcción de la central eléctrica de Piedrabuena en Bahía Blanca pero se terminó haciendo con créditos internacionales de 3.200 millones de dólares. “Al final se terminó privatizando pero por 30 millones de dólares. La deuda quedó para la Provincia y todavía se está pagando porque está financiada hasta el 2025. No obstante, ese fondo se siguió cobrando”, relató Procelli.

“Esos polémicos impuestos se siguieron cobrando pero en el 2016 organizaciones de consumidores y la Defensoría del Pueblo bonaerense presentaron un recurso de amparo y se dejaron de cobrar hasta inicios del 2017, cuando esta misma administración provincial apeló y se volvieron a cobrar”, recordó.

“El descuento de un 15,5% en cada uno de los consumos y cargos fijos de las tarifas eléctricas está bueno, pero la mirada es segmentada. El esfuerzo no deben hacerlo los consumidores y no se debe desfinanciar el Estado: las empresas ganan millones de pesos en cada actualización de tarifa o en las acciones”, razonó Procelli.

La baja en la tarifa de gas

Además de la quita del 15,5% en la electricidad, la gobernadora Vidal anunció que el gas tendrá una rebaja del 6,3% debido a la supresión de algunos impuestos que cobraba el estado provincial.

En ese contexto, Procelli sostuvo que en el caso del gas, es más difícil precisar que impuesto dejará de cobrarse.

“No hay ningún impuesto exacto que coincida con esa cifra por lo cual creemos que habrá alguna reducción de alguno de ellos.Hay un impuesto provincial directo por ley y los otros son ingresos brutos. Todavía no está claro porque no está la resolución que lo especifique”, concluyó.