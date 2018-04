Micaela Barriga Naón festejó en España

Micaela Barriga Naón, jugadora de básquet surgida y formada en Peñarol, se coronó en el Campeonato Español Universitario representando a la Universidad Católica de Murcia. Fue un certamen que nucleó a las mejores instituciones educativas del país europeo, en el que el conjunto de la base marplatense pudo quedarse con la medalla de oro.

"Para llegar al campeonato CEU tuvimos que enfrentarnos a la Universidad de Murcia pública y a un equipo de Zaragoza y después clasificamos", contó la jugadora de 19 años. Una vez que afrontaron la parte decisiva, en un torneo corto e intenso con partidos todos los días jugado en Madrid, Barriga Naón explicó: "a nosotros nos tocó la Zona más difícil. Le ganamos a la Complutense y a la Lleida de Cataluña y perdimos contra la de Valencia. Hubo un triple empate y clasificamos. Jugamos la final contra la UPV, del país vasco, y le ganamos 71 a 67 para quedarnos con el oro"

En cuanto a su rendimiento, la base titular de Peñarol en la Liga Nacional Femenina 2017, describió: "Mi rendimiento fue decreciendo porque jugar todos los días cansa y desgasta. La final no tiene el mismo ritmo que el primer partido, pero me sentí muy cómoda, me di cuenta de un montón de cosas que debo mejorar pero son torneos que sirven para eso. Estoy muy contenta por lo que logré".

Además, "Mica" se refirió a su presente en cuanto a los estudios, ya que está cursando la carrera de psicología. "Este campeonato me coincidió con parciales y tuve que adelantarlos y ahora se me vienen tres. Estoy estudiando a full y pensando en el próximo objetivo deportivo que es clasificar a la fase de ascenso, a la Liga 2", contó quien en Peñarol participó de una Superliga y tres ediciones del Torneo Federal, además de ser convocada para Selecciones Argentinas Formativas en 2015.