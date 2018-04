Cómo puede ser la definición de la B Nacional para Aldosivi

*Luego de la dolorosa y decepcionante derrota ante Deportivo Riestra, Aldosivi ya no depende de sí mismo para lograr el ascenso a primera de forma directa.

*Almagro quedó como líder con 40 puntos, San Martín de Tucumán segundo con 39, Aldosivi tercero con 38.

*El lunes a las 15.30 se definirá todo, con tres partidos en simultáneo:

-Aldosivi vs. el descendido Estudiantes de San Luis en el Minella

-Almagro visitará a Brown de Puerto Madryn, que no juega por nada.

-San Martín de Tucumán visitará a Brown de Adrogué, que intentará asegurar su clasificación al Reducido (hoy marcha quinto con 33 puntos).

*Para ascender el lunes, Aldosivi necesita ganar su partido, que Almagro pierda y que San Martín de Tucumán empate o pierda.

*Otro panorama sería que Aldosivi gane y Almagro empate. De ese modo, se jugaría un partido desempate entre ambos equipos, en estadio neutral.

Reducido

*Si Aldosivi no asciende el lunes, tendrá una segunda chance con el Reducido, que enfrentará a los equipos desde el 2º al 9º puesto de la tabla. Será 2º vs. 9º, 3º vs. 8º, 4º vs. 7º, 5º vs. 6º.

*El primer cruce, que serían cuartos de final, se jugarán en la cancha del mejor posicionado, que también tendrá la ventaja de clasificar en caso de empate.

*Las semifinales, se diagramarán también de acuerdo a cómo terminaron en la tabla: 1º vs. 4º, 2º vs. 3º.

*Las semifinales se jugarán a dos partidos, con el encuentro de vuelta en el estadio del equipo mejor posicionado, y que también tendrá la ventaja de clasificar en caso de igualdad (dos empates, o derrota y luego victoria por la misma diferencia de goles).

*La final, se jugará a dos partidos en cancha del mejor posicionado. Pero aquí no habrá ventaja de ascenso para el equipo mejor posicionado en la tabla. En caso de igualdad en los dos partidos (diferencia de gol o puntos), se definirá el ascenso por penales.