Salió a cartonear y le robaron la garrafa, un lavarropas y una radio

Durante años, Oscar Barrionuevo la peleó en la calle. Hace siete meses le prestaron un lugar en Bosque Grande y allí logró armarse una precaria casilla donde tenía una cama, un lavarropas que le habían regalado, una radio y una cocina alimentada por una garrafa. Efectivamente, tenía: el martes por la mañana, cuando él había salido a cartonear, se metieron en su casilla y le robaron la garrafa, la radio y el lavarropas.

0223 fue a visitar a Oscar a su casilla y el hombre, que supo ser panadero, abrió las puertas de su casa, todavía indignado por el robo. "El lavarropas me lo habían regalado el domingo pasado unos chicos. Era el sueño de mi vida", relató Oscar que sentía que con ese aparato había dado "un salto".

"Lucho por mis cositas. No le pido a nadie. A veces pido un sándwich en el almacén o cinco pesos a un vecino, pero como lo pido lo devuelvo porque trato de ser honrado", contó.

Oscar se había armado una casa en Vertiz y Mac Gaul, detrás de una verdulería, en un predio que pertenece al propietario de la feria que funciona a unos metros. Sin embargo, hace algunas semanas la verdulería se fue del lugar y la casilla, de 2 por 2,50 metros, quedó a la intemperie.

Le pidió a un vecino que llame a la policía para hacer la denuncia. "Vinieron, tomaron nota y me dijeron que tenía que ir a hacer la denuncia a la comisaría. ¿Cómo me voy a ir si no tengo candado y tengo que dejar la puerta abierta?", dijo indignado.

Eduardo Grecco, integrante de la Noche de la Caridad, fue el encargado de dar a conocer la noticia. “Él está muy mal. Ya no puede ni calentarse la comida, ni escuchar los partidos los domingos”, contó a 0223.

“Sabemos que hay mucha delincuencia, pero la verdad que le roben a una persona que no tiene prácticamente nada da mucha impotencia”, dijo Grecco, quien señaló que todos los vecinos de la zona conocen a Oscar.

“Él sale a cartonear para ganarse el pan, los domingos viene a la parroquia a cuidar autos, no molesta a nadie. Ahora estamos viendo si alguien lo puede ayudar porque no tiene ni para calentarse la comida. Viene hasta la parroquia a calentarse el agua para el mate”, contó el integrante de la Noche de la Caridad. Aquellas personas que puedan colaborar con Oscar pueden contactarse a la parroquia Santa Rita, en Vertiz 9198.