(Des)Incluir Salud: “Ajustan con los más vulnerables”

Profesionales de la salud y familiares de beneficiarios del plan Incluir Salud del gobierno nacional se concentraron este viernes en la puerta del municipio para denunciar que desde hace seis no cobran y esto pone en riesgo el sistema que atiende a personas con distintas discapacidades.

“Desde el momento en que se crea la Agencia de Discapacidad y el programa pasa a depender de ellos, nos dicen que no hay firma, no nos responden, no nos reciben en Buenos Aires. Esto nunca nos pasó en 20 años de funcionamiento. Es una situación catastrófica”, describió Anahí Inda, de la comisión directiva de Aipe, una institución que contiene a 160 pacientes con discapacidades psicosociales.

El caso de Aipe es uno de los tantos que hay en Mar del Plata, pero, según explicaron, hace seis meses que no cobran los centros de día, centros de rehabilitación, transporte, acompañantes terapéuticos, entre otros servicios que están incluidos en el plan del gobierno nacional.

Asimismo, también le apuntaron al gobierno bonaerense porque debe garantizar la provisión de medicamentos. “Hace un mes el Colegio de Farmacéuticos decidió no vender más porque no les pagan. Y en el Hospital, donde nos dan la medicación, tampoco hay”, explicó Flavia Bordenave, del Colegio de Trabajadores Sociales.

Pablo Castro, otro de los representantes de Aipe, remarcó quelas ONG necesitan el apoyo del Estado para garantizar servicios a los más vulnerables. A su lado, Beatriz Martin, apuntó: “El ajuste se hace con los más vulnerables. Hay un vaciamiento sistemático en todas las instituciones”.