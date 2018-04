Fernando Saccone se llevó una buena experiencia de Sporting

Durante cuatro días, el psicólogo deportivo Fernando Saccone estuvo en Sporting trabajando con los staff de entrenadores y los planteles de Juveniles cumpliendo la primera de tres etapas de un proyecto que busca capacitar y formar líderes y grupos de trabajo para acompañar, colaborar e ir de la mano con lo estrictamente deportivo.

Saccone, licenciado que trabajó en la Unión Argentina de Rugby entre 2013 y 2015, a modo de conclusión tras finalizar el primer tramo comentó: "Los staffs están capacitados en cuestiones relacionadas con el rugby, pero necesitan una mayor alineación en cuanto al manejo grupal de los chicos y temas de comunicación y concentración. Esa es la tarea que se me encomendó, lograr una mayor coordinación entre todos los staff, que es por donde van pasando los diferentes jugadores durante su crecimiento".

Luego, Saccone habló de los objetivos del proyecto: "La idea es que los chicos lleguen al plantel superior con la fortaleza mental necesaria como para afrontar todos los desafíos que implica el alto rendimiento. Hoy estar en un plantel superior es de alto rendimiento. Por eso necesitamos que los entrenadores estén alineados. Cuando un equipo obtiene determinados logros, en rigor de verdad, no son solamente consecuencia del entrenador de turno. Yo suelo a decirle a los entrenadores de Infantiles que también son parte del campeonato, por ejemplo. En este trabajo hay que asociar a entrenadores, dirigentes, jugadores y padres".

Sobre la tarea de la familia, en la casa, quien actualmente se desempeña en Olivos y Albatros de la URBA, destacó que "los padres son fundamentales en el compromiso de los chicos, en la asistencia, la puntualidad y el entrenamiento invisible, que es la alimentación y el descanso, lo que se hace fuera del club. Eso tiene un alto porcentaje de incidencia en el rendimiento deportivo".

Acerca de las tres etapas de su trabajo en Sporting, Saccone describió que "la primera es de evaluación y diagnóstico, de cómo se manejan los staff y cómo están los jugadores en la parte grupal, humana, y en la parte de equipo deportivo. Vimos los entrenamientos e hicimos evaluaciones y luego una devolución a los entrenadores sobre cómo se comunican con los chicos y cómo manejan algunos temas de concentración. Con respecto a los jugadores, hicimos una evaluación para establecer grupos de liderazgo que acompañen al capitán y subcapitán en el funcionamiento grupal".

Saccone, además, comentó que en junio habrá capacitación de entrenadores en asuntos relacionados con el rugby y allí se incluirá la parte psicológica, mientras que la tercera etapa está prevista para octubre, donde la idea es comenzar a trabajar con el plantel superior. Sobre las tareas que tendrá Sporting para el próximo encuentro, el licenciado Saccone explicó: "la idea es que se refleje el trabajo en equipo del staff y que los chicos también tengan su equipo de trabajo. Vamos a darle pautas sobre concentración en los entrenamientos y temas mentales pre competitivos. Los chicos son los líderes de mañana. La idea es capacitar líderes, que no quede todo en una elección de capitán ocasional. Los chicos van desarrollándose mental y físicamente y cambian, o dejan de jugar. Por ahí alguno tiene un desarrollo mental madurativo más lento y puede llegar a ser capitán el día de mañana. Venimos a capacitar a los chicos para que puedan conducir y darles responsabilidades".

- ¿Hay una receta con los ingredientes ideales para ser líder?

- A veces uno pregunta cuáles son las cualidades de un líder y se arma una lista interminable. Es imposible que una sola persona reúna todo eso, entonces lo ideal es que más allá de que haya un capitán, se pueda consensuar con un grupo establecido por el plantel. Es un sistema, es como se manejan las empresas. Es muy interesante. Si vamos a la definición general de líder, es aquel que tiene la capacidad de influenciar positivamente en un grupo de personas. Capitán, líder y jefe son cosas diferentes. Cuando somos entrenadores tenemos la tradición de nombrar un capitán a dedo y en él recaen todas las responsabilidades. Es muy complicada la tarea para una sola persona en el rugby de hoy. Esa persona termina cansándose, desmotivándose, se generan conflictos, se lesionan y cuando dejan de ser capitanes sienten un gran alivio.

- Así como cambió el juego, ¿también se modificaron otras cosas?

- Claro. El trabajo del capitán no se hace solamente dentro de la cancha, el liderazgo pasa por una cuestión grupal en los entrenamientos y fuera de la cancha. Pasa por cómo comunicarse. A veces hay líderes que tienen buena oratoria pero con el ejemplo no acompañan. Es muy difícil componer una figura de líder, sobre todo en las categorías formativas. La idea es que los chicos vayan viendo qué es el liderazgo y que vayan tomando conciencia. Que no termina en la cancha, que a veces hay un líder en los forwards, uno de backs, y que hay que hacer un trabajo en equipo, escuchar la opinión del resto del equipo. No todo es voluntad y tirar para adelante. Hay una frase muy interesante de Tom Peters, que cita James Kerr en el libro "El Legado" de los All Blacks, y que dice que en realidad el líder es aquel que gesta líderes. Tiene que ver con dejar un legado y enseñarle al resto cómo el día de mañana lo pueden ejercer. Es una herencia para que en el futuro lo puedan reemplazar.

- Más allá de que tu trabajo sea por y para el rugby, ¿se pueden tomar ejemplos buenos y malos de otros deportes?

- Constantemente lo hacemos. Usamos ejemplos de la vida cotidiana también. Hay que entender que el tema mental no acaba con la disciplina. Si vos querés poner en práctica el hábito de ir a más, de superarte en el deporte, también lo tenés que hacer en la vida cotidiana. Las frustraciones se dan en el deporte y en la vida cotidiana. La concentración en la cancha es la misma que en tus otras actividades. El proceso mental de comportamiento humano es el mismo. Va de la mano. De hecho, los ejercicios que vamos a ir dándoles a los jugadores y entrenadores tienen que ver con esto. La mejor manera de practicar cuestiones que tienen que ver con el deporte, es hacerlo en tu casa, en tus relaciones afectivas, en tu estudio o en tu trabajo.

- ¿Que percepciones te llevás sobre Sporting como club?

- Encontré muy buena predisposición para el trabajo. Estamos trabajando con Agustín Ferrarini, quien en mi ausencia va a observar y dar continuidad. Es importante que haya otra persona que se vaya capacitando y que esté en el día a día del club. Para algunos entrenadores esto es algo nuevo. Cuando nosotros jugábamos no existía esto de la psicología deportiva, y que de golpe venga una persona de afuera a querer sugerir cómo manejar algunas cuestiones, puede generar resistencias, es algo lógico. Pero en cuanto empiezan a implementar algunas herramientas y se dan cuenta de la eficacia, la percepción cambia. Seguramente que el entrenador de hoy tiende a repetir las enseñanzas que tuvo cuando fue jugador, es lógico que se use esa manera. Cambiar es difícil pero lo hacemos progresivo, sencillo y de fácil implementación. Y tampoco se necesita más tiempo, lo que hay que hacer es optimizarlo.