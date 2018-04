Alvarado concentra con un cambio obligado

En una semana en la que le clima no colaboró demasiado, Alvarado encontró momentos y espacios para trabajar, de buen ánimo, con confianza y el envión que significó el agónico triunfo y clasificación ante Chaco For Ever que lo metió en la tercera instancia de playoffs de la Reválida del Federal A en busca del segundo ascenso a la Primera B Nacional. El domingo a las 17, en el Minella, el "torito" recibirá a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo.

La única mala noticia para Mauricio Giganti es que Tomás Mantia llegó a la quinta amarilla y quedó al margen de el choque de ida ante su exequipo. Si bien el entrenador no confirmó los once y lo hará como siempre una hora antes del comienzo en el estadio, Mauro Castro es el reemplazante natural y ocuparía el lateral izquierdo.

Además de ser el único cambio obligado, es la única modificación en la lista de concentrados respecto a los 18 que firmaron planilla ante los chaqueños. Gonzalo Lucero está en la recta final de su recuperación del desgarro en el cuádricepcs derecho y el lunes volvería a trabajar a la par de sus compañeros.

LOS 18

Arqueros: Juan Francisco Rago y Matías Quinteros.

Defensores: Matías Caro, Martin Quiles, Federico Paulucci, Mauro Castro, Emanuel Urquiza y Gastón Martínez.

Mediocampistas: Ezequiel Ceballos, Walter Erviti, Martin Palisi, César Cocchi, Ezequiel Riera, Francisco Molina y Marcos Litre.

Delanteros: Wilson Albarracín, Nicolás Mollo y Joaquín Susvielles.