Lunes 30 de abril: ¿feriado puente o día no laborable?

Este año el feriado del 1 de mayo por el Día del Trabajador cae martes. En la lógica de los feriados establecidos durante la presidencia de Cristina Kirchner, el lunes 30 de abril era “feriado puente”, pero luego de que el Congreso fijara en 2017 a través de la ley 27.399 la facultad al Poder Ejecutivo de fijar hasta tres días feriados o no laborables para promover la actividad turística, la situación cambió: ahora la decisión de trabajarlo o no corre por decisión del empleador.

“Este 30 de abril no es un feriado puente sino un día no laborable. El nuevo gobierno modificó lo que antes era un feriado puente y la gente tenía la decisión de trabajar ese día con la condición de recibir un plus. Este lunes al ser día no laborable, el empleador es el que tiene la facultad y el que decide si se trabaja o no”, explicó Guillermo Bianchi, secretario general de Empleados de Comercio Mar del Plata, en diálogo con 0223.

En ese análisis, el líder de los mercantiles evaluó que en esa normativa, “la gente que trabaja ese día, se lo pagan como un día normal. El empleado es el que claramente sale perjudicado”, razonó.

De esta manera el 30 de abril no habrá actividad en la administración pública ni en organismos estatales, sin actividad escolar, ni bancos.