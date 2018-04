Sin confirmaciones, Aldosivi aguarda por Estudiantes de San Luis

Luego de una semana difícil por la derrota sufrida ante Deportivo Riestra, que lo alejó del liderazgo de la B Nacional, Aldosivi espera recibir el lunes a Estudiantes de San Luis (elenco ya descendido), desde las 15.35. Con arbitraje de Pablo Dóvalo, el "Tiburón" -tercero con 38 puntos, a dos del líder Almagro- buscará ganar, aguardar por otros resultados para ver si logra el ascenso directo o piensa de lleno en el Reducido.

Gustavo Álvarez, como es habitual, no ha confirmado el once titular. Pero sí ha ensayado con un nuevo cambio de esquema, del 4-4-2 en el Bajo Flores, a un 3-4-1-2 o 3-4-3. La novedad es el pasaje del joven Emanuel Iñiguez al mediocampo, junto a Leandro Somoza en el círculo central. Y la posible inclusión -no jugó un minuto en el torneo- de Francisco Leonardo, otro juvenil de la cantera, como volante izquierdo. También podría reaparecer Ismael Quilez. Sin embargo, nada está definido.

El delantero Antonio Medina asustó a todos el miércoles. En un campo de entrenamiento "pesado" por el mal clima, se retiró con un pinchazo en el gemelo. Se realizó una ecografía, y se descartó un desgarro. "Fue solo un dolor. Si no le recrudece, podrá jugar tranquilamente", sostuvo a 0223 el doctor Gastón Baulo. El exGimnasia de La Plata es la incógnita, tal vez en duda con el chico Leonardo.

Una posible formación sería: Sebastián Moyano; Nahuel Yeri, Ezequiel Parnisari y Maximiliano Velázquez; Quilez, Iñiguez, LeandroSomoza y Medina o Leonardo; Arnaldo González; Cristian Chávez y Fernando Telechea.

Gran estreno de los juveniles

Comenzó el torneo de AFA de inferiores (segunda división) y Aldoisivi debutó con totalidad de victorias ante Sarmiento de Junín en las tres divisiones disputadas en el predio deportivo del club: la novena se impuso 1 a 0, la octava 2 a 1 y la séptima goleó 4-0. Las categorías cuarta, quinta y sexta se suspendieron en Junín por malas condiciones climáticas.

Venta de entradas

Los hinchas de Aldosivi podrán sacar sus entradas para el lunes, asistiendo este sábado de 10 a 13 al predio del club. De lo contrario, recién el lunes desde las 13, en la boletería del Velódromo municipal.