Alvarado hizo el gasto pero no pasó del empate en la ida

El sabor es agridulce. Porque mereció más el conjunto de Mauricio Giganti, que tomó el protagonismo, fue siempre el que tuvo la iniciativa, pero contrasta con un empate sin goles ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo que lo deja mejor parado al rival de cara a la revancha del próximoa sábado. De todas maneras, la actuación de Alvarado deja la serie totalmente abierta y todo puede pasar en la tercera instancia de playoffs de la Reválida del Federal A.

Se notó el envión anímico a Alvarado de lo pasado, porque salió con mucha actitud a afrontar el partido con un rival, a priori, superior, que venía de la Reválida. Sin embargo, el protagonismo fue del local, que tomó el control del juego, presionó, jugó, comenzó a atacar por las bandas y llegó al arco de Olivera. Por derecha con Urquiza y un cabezazo de Litre que se perdió apenas afuera. Por izquierda con Molina, imparable para Ruben, que llegó al fondo y asistió a Albarracín que punteó por arriba. Ordenado en el fondo, una de las cosas a tener en cuenta por el sistema ofensivo, con Erviti haciendo un gran desgaste y colaborando al lado de Palisi en la recuperación, con Albarracín y Susvielles cómodos jugando juntos, con el exUnión por adentro y el exOlimpo moviéndose por todo el frente de ataque.

Era más el conjunto de Mauricio Giganti ante un rival que propuso poco, no supo manejar la pelota y resignó su ofensiva a lo que pudiera hacer de contra ataque con Torrent por izquierda y Castro por adentro. Poco de Moreno por la izquierda y los tres volantes que casi no pasaron al campo rival. Por eso, lo sostuvo bien el "torito", con los centrales atentos para las pelotas largas, al igual que Rago, y con Urquiza y Castro casi sin sufrir por sus lados. Con el correr de los minutos, careció de profundidad, le faltó el último toque, pero mostró una de sus mejores versiones en lo que va del año en el Minella.

Entrando a la recta final de la etapa, siempre con su misma fórmula, llevó algo de preocupación Defensores, en dos ocasiones con Castro. Primero con una contra que arrancó el "9", siguió Torrent y el goleador remató cruzado, ancho, bien apareado por Martínez. En la otra, sin encontrar lugar para entrar, probó desde afuera del área, cerca del caño derecho de Rago que tenía controlado. Pero también hubo más para el dueño de casa que mereció irse al menos con la ventaja al descanso. Litre no le pudo dar demasiada fueraza a un derechazo desde la medialuna, Molina tiro apenas afuera un zurdazo después que Susvielles se la frenara de taco tras una floja salida con los puños del arquero y, en la última, un corner del de Miramar encontró la volea de zurda de Wilson Albarracín que le sacó pintura a la base del caño izquierdo de un Olivera que solo atinaba a mirar.

El comienzo del complemento mostró un Defensores distinto, más adelantado y empezando a manejar la pelota, sin apurarse, frente a un Alvarado más estático, que le costó volver a tomar el ritmo de la etapa inicial. Si bien no inquietó a Rago, la postura fue diferente y no permitió al local hacer su juego, lo presionó más alto y lo llevó a cometer algunos errores con la pelota, Molina ya no recibía por su lado, los dos "9" no podían aguantarla y eso ponía más cómodo al "granate". Tuvieron que pasar 10' para que se acercara el "torito" al arco de Olivera y lo hizo con una buena corrida de Urquiza que llegó al fondo, pero falló en el centro, le salió muy atrás y la jugada se diluyó.

A partir de ahí, volvió a tomar el control Alvarado, pero Defe estaba agazapado para salir rápido. Giganti mandó a Ceballos por Litre para tener más juego y la visita preocupó con una buena contra que Torrent termnó definiendo, de zurda, lejos del ángulo derecho. La respuesta fue de Molina, rápido en el mano a mano, que le ganó a dos defensores en la larga, pero lo barrieron justo que iba a sacar el latigazo de zurda, lo amortiguaron y cayó débil en las manos de Olivera. El juego otra vez pasó a ser potestad del local, sin claridad, pero con el protagonismo y un derechazo de Susvielles que pasó contra la base del caño derecho y levantó a la gente.

Otra vez fue bueno el ingreso de Ceballos, con velocidad, claridad y empuje. "Trapito" por derecha se juntó con Urquiza y pudieron llegar al fondo, Molina volvió a hacerse importante por su lado y faltaba el último pase, el toque adentro con precisión para los delanteros que llegaban de frente. Nicolás Mollo entró para darle más frescura al atauqe por un Albarracín de buen partido que en los minutos finales había sentido el desgaste. El equipo, en general, sintió el trajín de haber ido a buscar desde el arranque y llegó con poca "nafta" al tramo decisivo, para llevarse al rival por delante. Defensores, cómodo, se dedicó a aguantar y ver si en una pelota aislada se llevaba el premio de Mar del Plata. Y casi lo logra, rimero con una corrida de Ruben por derecha que Rago desactivó abajo, en un centro rasante, y con una salida en falso del arquero que terminó derribando a Torrent fuera del área y el árbitro dejó seguir. La gloria estuvo en la cabeza de Mollo, que en tiempo de descuento recibió una gran habilitación de Erviti, peinó y Olivera, volando, se la quedó contra su ángulo izquierdo.

El pitazo final llegó con un 0 a 0 que le sentó mejor a la visita, pero que deja tranquilo a Alvarado de que no tiene un "cuco" enfrente ni mucho menos. El próximo sábado, en horario a confirmar, la revancha en Villa Ramallo.