Aldosivi buscará gritar campeón y volver a primera

Pese a las dificultades que le presenta haber perdido el liderazgo de la B Nacional la semana pasada, Aldosivi llega hoy a la última fecha del certamen con la posibilidad matemática de consagrarse campeón y asegurar el retorno a primera. Desde las 15.35, el elenco portuense recibirá al descendido Estudiantes de San Luis, por la 24ª y última jornada.

Puede ser una jornada histórica, sin dudas. Tres partidos en simultáneo, con el "Tiburón" (38 puntos) que necesita sí o sí el triunfo, y esperar que el líder Almagro (40) pierda en su visita a Guillermo Brown de Puerto Madryn (que no juega por nada), y que San Martín de Tucumán (39) no le gane a Brown de Adrogué. Si esta combinación se da, será campeón y volverá a la "A".

La segunda opción, sería igualar en lo más alto con Almagro y tener que jugar el miércoles un partido desempate. Esto se daría con Aldosivi ganando, Almagro empatando en el sur y San Martín empatando o perdiendo en Adrogué.

Y la última, jugar el Reducido del 2º al 9º puesto, donde sería fundamental terminar en la mejor posición para lograr ventaja deportiva en los cruces de cuartos de final y semifinales. Esa ventaja significa definir los cruces en el Minella y clasificar en caso de igualdad de puntos.

La derrota 1 a 0 ante Deportivo Riestra golpeó duro en Aldosivi. Allí perdió la oportunidad de depender de sí mismo. Y los días posteriores fueron difíciles. Roberto Brum se perdería el resto de la temporada por una lesión ósea. Y Antonio Medina sufrió una molestia en uno de sus gemelos. Se descartó un desgarro, pero se lo esperará hasta último momento. Todo indica que será titular. Tácticamente, Gustavo Álvarez volverá a una línea de tres en el fondo, con cuatro volantes donde se destaca el corrimiento del juvenil Emanuel Iñiguez (de grandes presentaciones y pieza a futuro del club), de la defensa al medio, en lugar de Brum. Por los costados, el juvenil Francisco Leonardo, Ismael Quilez y la duda de Medina se disputan dos lugares.

Sportivo Estudiantes de San Luis descendió hace dos semanas al Torneo Federal "A". Lleva seis fechas sin triunfos (4 derrotas y 2 empates) y en toda esa racha no anotó un solo gol.

Aldosivi espera el milagro. Deberá hacer su parte, y esperar. Cualquiera sea el final, pese a lo desperdiciado y la irregularidad mostrada -como todos sus rivales-, realizó una excelente campaña y sea hoy en segunda instancia, buscará el ansiado ascenso para toda la ciudad.

Posibles formaciones

Aldosivi: Sebastián Moyano; Ezequiel Parnisari, Nahuel Yeri y Maximiliano Velázquez; Medina o Ismael Quilez, Emanuel Iñíguez, Leandro Somoza y Medina o Francisco Leonardo; Arnaldo González; Cristian Chávez y Fernando Telechea. DT: Gustavo Álvarez.

Estudiantes de San Luis: Sacha Becerra; Matías Acuña, Leandro Corulo, Brian Sosa, Nicolás Fernández; Gabriel Chironi, Mateo Castellano, Maximiliano Bustos, Brian Cuello; Gastón Ada o Santiago Rodríguez y Leonel Felice. DT: Gerardo Gómez.

Hora: 15.35.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Estadio: "José María Minella".

Venta de entradas: desde las 13, en la boletería del Velódromo.

La fecha (todos los partidos a las 15.30)

Independiente de Mendoza vs. Santamarina de Tandil

Brown de Madryn vs. Almagro

Brown de Adrogué vs. San Martín de Tucumán

Ferro vs. Nueva Chicago

Agropecuario vs. Juventud Unida (Gualeguaychú)

All Boys vs. Dep. Riestra

Mitre (S. del Estero) vs. Los Andes

Morón vs. Gimnasia de Jujuy

At. Rafaela vs. Villa Dálmine

Boca Unidos vs. Sarmiento de Junín

Flandria vs. Instituto de Córdoba