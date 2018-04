La voz de un excombatiente: “Nos sentimos más abrazados y comunicados con la población”

Este lunes 2 de abril, como en múltiples ciudades de la Argentina, en la plaza Mitre de la localidad de Lobería se llevó a cabo el acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, con la presencia de los excombatientes Alejandro Torres, Santiago Fiadino y José Álvarez.

A 36 años del conflicto, con la participación de integrantes del equipo de gobierno, concejales, autoridades policiales y educativas, alumnos y profesores de distintas escuelas e instituciones y la banda municipal en la interpretación del himno, se recordó a los héroes y se homenajeó a los presentes, quienes participaron de distintas maneras en la guerra defendiendo la bandera nacional. Ricardo Folgado, con su trompeta, al toque de silencio, marcó otro de los emotivos momentos del acto.

Por su parte, en su discurso, el intendente Juan José Fioramonti le habló a los excombatientes: “Cuánto les debemos, quisiera transmitirles, junto con los chicos que hoy están presentes, que es inmenso el agradecimiento, pero no alcanza si no entendemos el mensaje que muchas veces he escuchado de ustedes: construir en base a la unidad”.

Los recuerdos y sensaciones expuestos por Alejandro Torres, ex combatiente, fueron para destacar: “Los 18 años eran de juventud, hasta el 1 de mayo a las 5 menos cuarto de la mañana en que dejaron de ser de juventud cuando cayeron las primeras bombas de destrucción. Ese grupo de gente argentina, complicado en situación, sacó el honor y la fuerza para salir adelante en esa guerra y luchar con lo que se tenía, en la gran mayoría todo se hizo con corazón. Cada uno de nosotros se preparó para entregarse por su patria ¿por qué entregábamos nuestra vida? Por todos ustedes, por San Martín, por nuestras familias, por nuestros amigos, por nuestras novias, por nuestra Patria, por nuestros sentimientos. Luego se fue desmalvinizando pero hoy, hace tiempo, se empezó a mejorar la situación y nos sentimos más abrazados y más comunicados con la población”, destacó.

Julio del Hoyo, en representación de la Asociación Soldados Movilizados por Malvinas, habló de “mantener viva la memoria, por los muchachos que dejaron la vida allá, más ahora con el reconocimiento de muchos cuerpos que estaban allí, no hay que olvidarse de nuestras familias, de nuestros compañeros que estuvieron en Malvinas y de todos los que de una u otra manera participamos del conflicto”.