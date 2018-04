Reino: “Que se haga justicia para la familia de Lucía”

“Gobernar, es lidiar día a día con situaciones complejas. Manejar la administración no es tarea fácil. Tampoco lo es, enfrentar cuestiones que tienen que ver con el delito y sus distintas ramificaciones. Uno sabe en que vereda estar. Esta gestión mostró, desde el vamos, no tolerar, no consentir, y, sobre todo, no compartir nada con quienes, directa o indirectamente, llevan adelante conductas alejadas de la legalidad”. Así arrancó su discurso el intendente de Balcarce, Esteban Reino, al presentarse ante los ediles del distrito en la apertura de sesiones del Concejo Deliberante local, este martes.

Sostenido en un texto de 8 hojas, Reino hizo foco constantemente a la mención de la palabra más destacada de su discurso: gobernar. Y en un tramo de su alocución, luego de repasar los logros de gestión, hizo mención al caso Bernaola: “Que se haga justicia para la familia de Lucia, es el pedido que todos debemos sostener”, sostuvo el titular del Ejecutivo balcarceño.

Verónica Borelli, la mamá de Lucía, quien denunció irregularidades en la Estación de Policía Comunal durante la estadía de Federico Sasso en Balcarce, le habló por varios minutos al propio Reino y a los concejales.