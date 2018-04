Peñarol ante Ferro, por la permanencia en la Liga Nacional como premio

Peñarol afrontará esta noche un juego vital para su continuidad en la Liga Nacional de Básquetbol. Desde las 21, visitará a Ferro en Capital Federal, con la posibilidad de ganar y asegurar la permanencia en la máxima categoría.

El conjunto de Leonardo Gutiérrez, 16º con un récord de 13-23, también ayudaría a Quilmes en caso de ganar (visita a Obras a la misma hora).

El "Milrayitas" viene de recuperarse de dos caídas consecutivas, con un gran triunfo ante La Unión de Formosa como local (97-66). En aquella noche, su público asistió en gran número para alentar al equipo y fue un factor motivante que hoy también estará presente en Buenos Aires.

Con plantel completo, los marplatenses buscarán aprovechar el envión. En una temporada por demás sufrida, ganar hoy sería festejado ampliamente. E incluso le abriría chances de clasificar a play offs.

PARA VER EL PARTIDO POR INTERNET, CLICK AQUÍ.

Ferro (12-24) está en el 19º puesto, zona de play off de permanencia (jugaría con Salta Basket, último y quien ya no podrá recuperarse). El "Verdolaga" llega envalentonado con dos victorias en fila, la última ante Quilmes por 94 a 71, con total superioridad sobre su rival. El capitalino es un equipo que recién en este tramo final encontró la fisonomía y el nivel como para no estar en una situación tan apremiante. Y haciendo gala de su nombre, llega "como un tren" envalentonado, con la confianza en alto.

Los equipos

Ferro: Franco Balbi, Mauro Cosolito, Aaron Harper, Alvaro Peña e Ignacio Alessio. Entrenador: Hernán Laginestra.

Peñarol: Nicolás Gianella, Todd Brown, Steffphon Pettigrew, Alejandro Diez y Martín Leiva. Entrenador: Leonardo Gutiérrez.

Hora: 21.00

TV: TyC Sports

Árbitros: Roberto Smith – Leonardo Zalazar – Raúl Lorenzo

Estadio: Héctor Etchart.