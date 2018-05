Quilmes cayó ante Obras y quedó contra las cuerdas

Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir. Como si fuera Naranjo en Flor, Quilmes pasa por todo este proceso para seguir en la lucha de la permanencia. De sufrir, sabe como pocos, por lo que eso no es algo nuevo para el "tricolor". De amor, sus hinchas lo volvieron a demostrar con una gran convocatoria en el "Templo del Rock" de Núñez. De partir, no quiere saber nada. El "cervecero" falló en el cierre ante Obras Basket, cayó 93 a 82 y se jugará todo en la jornada decisiva de la Liga Nacional para ver si logra zafar del playoffs por el descenso. El miércoles en Salta, tendrá que vencer al local para respirar tranquilo. Si no lo hace, deberá seguir por radio e hinchar para que Hispano Americano festeje en casa ante Ferro.

Si la defensa no funciona, todo lo bueno que se haga en ataque no servirá de mucho. Porque los partidos que son cerrados, que se definen en los detalles, se los terminan llevando los que tienen un plus a la hora de defender. Y, otra vez, en ese aspecto no pudo sostenerse el "tricolor" y lo pagó muy caro ante un Obras que no jugaba por nada.

El objetivo primario en el arranque del partido, se cumplió, porque esa necesidad de mejorar en defensa se cumplió, no permitió tiros cómodos del rival, lo dejó en 13 puntos y, si bien no estuvo tan certero en ataque, de la mano de Enzo Ruiz encontró gol para poder irse al descanso con ventaja de 3: 13-16. Sin embargo, se le empezó a escapar en el segundo parcial, no en el marcador, pero sí le costó más la marca, Obras lastimo con Maurice Kemp en la pintura y del otro lado se reencontró con Eric Flor, de flojas últimas presentacinoes, que fue vital para mantenerlo a tiro y que se vayan al vestuario igualados en 36.

Al regreso, Quilmes se dio cuenta que la defensa ya no era solución, que lo pensado en la previa no estaba dando sus frutos y que iba a depender de lo que pudiera hacer en ataque para aspirar a llevarse el triunfo. Las mayores esperanzas estaban depositadas en Enzo Ruiz, de una gran noche desde el perímetro, pero que en ese pasaje fue la única vía de gol que tuvo el "tricolor". Repartiendo mejor y lastimando bajo las tablas, el local llegó un triple arriba (65-62) al cuarto final.

Los últimos 10 minutos iban palo y palo. Se alternaban el dominio del marcador, pero nadie lograba escaparse y parecía que así iba a ser hasta el final. Cuando se logró poner 80-77, a falta de 3'35", la ilusión "cervecera" se acrecentó. Sin embargo, se pinchó, Víctor Liz López se adueñó del cierre, igualó con un triple y metió 11 puntos en ese tramo final para sellar el triunfo 93 a 82 de Obras, que anotó demasiado fácil ante un equipo que se secó en el peor momento (sólo dos puntos en tres minutos y medio) y ahora deberá ganar en Salta o esperar que Hispano Americano derrote a Ferro para respirar aliviado y mirar por televisión el playoffs por el descenso.