Gremios estatales anticiparon un paro masivo para este jueves

En la puerta del Consejo Escolar, los gremios docentes realizaron este miércoles una conferencia de prensa para rechazar la propuesta de incremento salarial del 15% que realizó el gobierno provincial y anticiparon un masivo paro y movilización para este jueves.

La medida de fuerza la tomarán los maestros, estatales, judiciales y profesionales de la salud.

Ezequiel Navarro, secretario general de ATE, señaló que los estatales fueron convocados este martes por las autoridades y recibieron la misma propuesta que vienen rechazando los docentes: 15% de aumento y revisión en octubre.

"Para el llamado de atención de algunos, son los propios sindicatos, no ATE, quienes proponen el presentismo del gobierno", dijo Navarro y le apuntó puntualmente a Upcn. "Ellos le plantearon al gobierno la necesidad de incluir el presentismo. Es totalmente injusto porque no contempla ningún tipo de licencia. Necesitamos aclarar eso, porque que los estatales no cumplimos y por eso estamos en contra. El presentismo lo perdés cuando te enfermás o se enferma tu hijo. Por eso es totalmente injusto", aclaró Navarro.

Por su parte, el titular de Suteba en Mar del Plata, Gustavo Santos Ibáñez, señaló que este jueves se cumple un mes desde que los docentes iniciaron las clases. "Estamos los docentes en las escuelas, los alumnos en las aulas y sin embargo, la gobernadora Vidal no ha podido resolver el conflicto, por lo tanto eso echa por tierra esa idea de Negociamos con los chicos adentro", dijo.

"Evidentemente el gobierno de la provincia quiere agravar el conflicto. El paro va a ser contundente", dijo el referente de Suteba.