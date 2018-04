Cooperativas vuelven a protestar frente al municipio y no descartan retomar el acampe

Unos 150 trabajadores y sus familias, representados por la Ctep, Barrios de Pie y Los Sin Techo volvieron a cortar el tránsito en Yrigoyen entre Luro y San Martín, en reclamo por la demora en los pagos de tareas en la construcción de un plan de viviendas en Santa Rosa del Mar. Sostienen que la demora es de 45 días y si no se realizan los pagos, harán un acampe que incluso podría derivar en un futuro corte total en la ruta 2.

En diálogo con 0223, Rodrigo Hernández, referente de Barrios de Pie, explicó la conflictiva situación en torno a la construcción de 56 viviendas en Santa Rosa del Mar, que generó varias protestas durante el 2017 por las demoras en las obras, que son ejecutadas con fondos de Nación.

"Un montón de familias la está pasando mal por esta falta de gestión"

“Esta nueva jornada de protesta tiene tres ejes centrales: uno es el problema con un pago certificado el 17 de febrero y al día de la fecha todavía no fue efectuado. Demora que deja en la calle a los compañeros que deben seguir trabajando en la obra. En segunda instancia, la falta de acondicionamiento de todos los terrenos porque al día de hoy, solo arrancamos 34 de las 56 viviendas. Y la tercer reclamo es por el pago de los adicionales, que el Municipio reconoció pero no hizo ese pago. Hasta que el Municipio no haga los pagos, nosotros de acá no nos movemos”, arengó Hernández.

En esa línea, el dirigente adelantó que en el caso de no haber respuestas, “no descartamos tener que movilizarnos y hacer un corte total en la Ruta 2”.

“El hambre no espera a que un funcionario se digne a pagar. Certificamos hace más de 45 días. Primero es ilógico lo que hacen porque cuando certifican la obra, no se paga al otro día o en 3 días. Ponen un plazo de 30 días que desfinancia las cooperativas y encima no pueden cumplir ese tiempo. Casi llegamos a 50 días. Los fondos son nacionales con partidas presupuestarias específicas para este programa. El expediente está en contaduría y está ahí para que Mourelle lo firme y no lo hacen. Un montón de familias la está pasando mal por esta falta de gestión”, concluyó Hernández.