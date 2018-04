Gremios estatales cierran paritarias con Vidal: "Son más del 50% de los trabajadores”

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, anunció el cierre de la paritaria con los gremios estatales y pidió a los sindicatos docentes rever el rechazo a una propuesta que ofrece “un 18,3 por ciento de incremento salarial”.

Vidal se preocupó por destacar la confirmación del arreglo paritario con el personal no docente de la provincia y precisó que así "más del 50 por ciento de los trabajadores de la provincia de Buenos Aires tienen su paritaria acordada, y eso les va a llevar mucha tranquilidad: un aumento del 15 por ciento que se va a pagar en tres tramos (7 por ciento, 4 por ciento y 4 por ciento), más un plus por presentismo a pagar en tres cuotas de mil pesos, un reconocimiento al que hace un esfuerzo y no falta en todo el año".

De lleno en el cortocircuito con los gremios docentes, Vidal pidió dejar "las discusiones obvias, inútiles, que no nos llevan a ningún mejor lugar" y anunció el depósito de un 5% de aumento como adelanto de paritarias.

Respecto a la oferta realizada, explicó: "Es una propuesta que podemos cumplir, como hemos cumplido con nuestra palabra en cada paritaria. Nuestra administración no quiere nunca más una Provincia donde no haya plata para pagar salarios y aguinaldos porque se dieron aumentos irresponsables que se sabía que no se podían pagar, como sucedió en el pasado", añadió.