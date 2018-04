Organizaciones reclaman bolsones de alimentos y no descartan la toma de Desarrollo Social

Unos 150 personas que pertenecen a la agrupación política Ramón Carrillo concentraron frente a la sede de Calidad de Vida de Desarrollo Social, en Teodoro Bronzini 1147, para reclamar al estado municipal la entrega de bolsones de alimentos para unos 30 comederos y merenderos. Si no hay respuestas, los manifestantes no descartan la toma del edificio.

“Hace unas tres semanas que la secretaría de Desarrollo Social, Patricia Leniz no atiende nuestros reclamos. Ella está aquí y le pedimos una reunión. Necesitamos bolsones de comida o una ayuda de planes sociales. Estamos bancando unos 30 comederos y necesitamos la ayuda del Municipio. Ahora estamos bloqueando los accesos pero si no hay respuestas, no descartamos tomar el edificio”, sostuvo Nahuel, integrante de la agrupación Ramón Carrillo, en diálogo con 0223.

Para el dirigente, en Mar del Plata “hay 140 mil personas en la línea de pobreza y Desarrollo Social no hace nada”, agregó.

Ante la presencia de dos patrulleros en las inmediaciones a la sede de Bronzini al 1100, los integrantes de la organización social esperan el diálogo con las autoridades, para poder ayudar a los comedores y merenderos de los barrios Santa Rita, El Martillo, Las Heras, Virgen de Luján, Libertad, Malvinas, Bosque Grande, Juramento y Villa Primera, en donde asisten unos 400 chicos.