El "Trébol" Juvenil se va al Concentrado de Santa Fe

Este viernes por la noche el Seleccionado Juvenil de Mar del Plata emprenderá el viaje a la ciudad de Santa Fe, en donde del 8 al 14 de Abril se disputará la fase final del Campeonato Argentino, en donde el Trébol ya se encuentra en Semifinales.

Luego de los agónicos triunfos ante Salta (13 a 11) y Santa Fe (31 a 29), el Trébol clasificó a Semifinales y tuvo dos semanas en donde se pudo enfocar sólo en entrenar de cada a los próximos tres compromisos. El equipo entrenará este viernes a las 17 en Unión del Sur, a las 19 habrá Análisis de video y cena en en la Sede de la Unión y alrededor de las 21 emprenderá viaje a Santa Fe, en donde desde el sábado se alojará toda la semana en el Hotel De Campo Colon.

El domingo, desde las 14:30 en cancha de Universitario de Santa Fe enfrentará a Buenos Aires (también ya clasificado a Semis), en donde el que gane logrará ser primero de la Zona 2 y el que no consiga un resultado positivo será segundo. Sus rivales saldrán de la zona en la cual intervienen Tucumán, Cuyo, Rosario y Santiago del Estero. El miércoles 11, en CRAI (cancha que se sitúa al lado del Hotel de Campo Colon), se disputarán las Semifinales, en tanto que el sábado 14, en Santa Fe Rugby, será el turno de la Final y el partido por el tercer puesto.

Es el primer año que Mar del Plata llega a este Concentrado ya clasificado directamente a Semis. En 2015, en La Plata, culminó en la quinta colocación, en tanto que los dos últimos años finalizó tercero, tanto en Tucumán (2016), como en Córdoba (2017). Santa Fe es un lugar que le sienta muy bien al Trébol. En 2014, en esa misma ciudad, logró el ascenso a la Zona Campeonato, en una recordada final en la que venció 3 a 0 a Alto Valle. Aquel equipo comandado por Jorge Pereyra y Mauricio Vázquez tenía jugadores como Mariano Puglia, Nicolás Blanco y Jano Cherr, quienes ya vistieron la camiseta del Seleccionado Mayor.

Habitualmente para este Concentrado se llevan 26 jugadores, pero en este caso los entrenadores llevarán 27, ya que Santiago Bonavento se encuentra en Sudáfrica con el Seleccionado M18 de Argentina y recién el lunes arribará a Santa Fe. Entre los 27 elegidos se destaca la presencia de cuatro chicos categoría 2001 (un año menos que el resto), como lo son Martiniano Alfano, Agustín Zelezen, Julián Soberon y Máximo Martínez. En caso de ingresar en algún partido sería el debut para Alfano, Dallan, Melin, Núñez y Schatz.

Antes del viaje, uno de los referentes como lo es Ignacio De Siena, comentó que "si bien ganamos los primeros dos partidos, el balance que nos quedó no es el que esperábamos, ya que no pudimos mostrar bien nuestro juego y por eso ganamos por la mínima que no era nuestra idea. En estos días los entrenamientos fueron bastante intensos y los dedicamos a practicar el sistema que es en lo que más estamos en deuda".

El tercera línea de Sporting contó que "estar clasificados nos saca un peso de encima y además nos da mucha confianza para encarar el último partido del grupo y las semifinales. Sabemos que van a ser muy duros en lo físico y con mucha intensidad, Buenos Aires es un equipo que ademas de tener tamaño en los forwards corren mucho y eso nos da la pauta de que va a ser un partido en el que vamos a tener que correr más y hacer un mayor gasto para llevarnos el partido. Por otro lado si bien no sabemos todavía quien va a ser el rival en la Semi, hay que dejar todo para ganar ese partido. Las finales son partidos distintos y gana el que tenga más actitud y sea inteligente, así que vamos a tener que ir muy concentrados y confiando en nosotros mismos para poder llevarnos la victoria".

Por su parte Bautista Farise opinó que "la verdad que los dos primeros partidos fueron rivales muy duros y no pudimos plasmar en la cancha lo que veníamos entrenando pero por suerte pudimos sacarlos adelante y hoy ya estar clasificados a semifinales".

El apertura de Comercial contó que "estos días que nos quedaron de cara al Concentrado de Santa Fe tratamos de aprovecharlos al máximo para aceitar bien el plan de juego, en vez de aflojar un poco entrenamos más duro para llegar de la mejor manera a la parte final del torneo".

Quien fuera el goleador del Trébol el año pasado en este certamen, contó que "al estar clasificados nos sacamos un peso de encima, era lo que queríamos y por suerte ya lo conseguimos y eso seguramente nos va a brindar mayor seguridad a la hora de entrar a jugar y al estar más tranquilos poder jugar mejor y ganar más confianza. Sabemos que cualquiera sea el rival que nos toque van a ser partidos muy duros pero venimos entrenando bien, confiamos en lo que tenemos y vamos a buscar pelearle de igual a igual al que tengamos enfrente".

"Batu" el año pasado pasado sufrió una grave lesión en su rodilla, que hasta puso en duda su participación en el torneo, pero contra Santa Fe pudo sumar minutos y ya está completamente recuperado; "personalmente me siento muy contento de poder volver a jugar, la lesión ya quedó atrás y estoy con muchas ganas de enfrentar los desafíos que se vienen".