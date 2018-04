Le pegaron con una baldosa en la cara y lo patearon en el piso para robarle un celular

Iba caminando por la vereda, dos sujetos se abrieron para dejarlo pasar y repentinamente lo golpearon con una baldosa en la cara y lo patearon en el piso para robarle un celular. El hombre terminó en el hospital y sufrió múltiples fracturas en el rostro.

El tremendo hecho ocurrió el sábado pasado por la noche mientras Daniel Luján caminaba por la calle Arenales entre Alvarado y Avellaneda.

"Venía caminando y dos sujetos que iban un par de pasos adelante se abrieron para dejarme pasar. Una vez que me adelanté me golpearon con una baldosa en el medio de la cara, caí al piso y me empezaron a patear la cabeza y a pedir el celular y plata", aseguró a 0223 la víctima del violento robo.

Minutos más tarde llegó al lugar personal policial y una ambulancia. En primera instancia el hombre fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) con múltiples fracturas en el rostro y luego fue derivado al Sanatorio Belgrano, donde permaneció internado hasta el martes.

Ese mismo día, Luján decidió concurrir a la comisaría segunda para completar la denuncia pero se encontró con que no se había realizado el informe policial. De allí, el hombre fue derivado al complejo Vucetich.

"El primer día fui y me dijeron que no había médico para revisarme. Volví al día siguiente, una oficial me dijo que iba a averiguar y escuché que el médico le dijo que no me iba a atender", aseguró Luján y agregó: "Pedí una constancia y me siguieron maltratando. Por eso decidí iniciar un sumario administrativo contra el cuerpo médico y los oficiales por el incumplimiento de los deberes de funcionario público".

"Me tienen que operar y poner tres placas de titanio. Lo único que quiero es que esto no le vuelva a pasar a nadie", remarcó el hombre.