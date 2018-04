Peñarol visita a Atenas en un choque lleno de historia

Lejos quedaron aquellas finales de 2009 en la que Atenas levantó la Copa y la de 2014 en la que fue Peñarol el que festejó. La realidad de ambos es diferente. Si bien los cordobeses están bien ubicados en la tabla de posiciones, ya no son ese conjunto imbatible y siempre candidato de años atrás. Y el "milrayitas" hace dos temporadas que no termina de encontrar su mejor rendimiento, ya no cuenta con el material de la época dorada y en la actual está penando para escapar de los últimos puestos. Así y todo, no deja de ser atractivo el choque con más historia que presente que animarán desde las 21.30 en el mítico "Carlos Cerutti".

Las últimas actuaciones de los dirigidos por Leonardo Gutiérrez dan esperanzas para lo que viene, la llegada de Todd Brown y Diego García ha potenciado al equipo y le ha cambiado la mentalidad. Pero de todas maneras, no le alcanzó para tener un buen arranque de la gira por Córdoba ante Instituto, donde cedió y volvió a caer en los últimos puestos. Encima, fuera de casa le costó todo mucho más al "milrayitas", condición en la que sólo festejó en tres oportunidades.

Por el contrario, Atenas hizo del Cerutti una fortaleza, apenas cedió en tres juegos y, de la mano de Nicolás Casalánguida, sumó una buena cantidad de victorias para colocarse en un interesante cuarto lugar de la tabla de posiciones.