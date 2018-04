Exempleado municipal fue condenado a 6 años de cárcel por estafar a 50 beneficiarios del Procrear

Pablo Aquino era empleado municipal y maestro mayor de obras. Sin embargo, aparentaba mucho más: aseguraba ser el dueño de una empresa constructora con amplia experiencia en obras de envergadura y, además, tener influencias en distintos estratos de poder. Así logró convencer a decenas de beneficiarios del Procrear para que contraten sus servicios para construir sus casas, que nunca se terminaron. Este viernes, Aquino fue condenado por la Justicia a 6 años de prisión por 50 hechos de estafa en concurso real, mientras que su esposa, Natalia Vaccaro, fue absuelta en el juicio.

Los hechos ocurrieron entre enero de 2014 y febrero de 2015. Para el juez Correccional Leonardo Celsi, Aquino “engañó a 50 personas, aparentó tener una empresa y ofertó precios por debajo de lo posible y simulando influencias que no poseía”.

A lo largo del juicio, declararon dueños de distintos corralones de Mar del Plata en los que Aquino afirmaba tener acopios de materiales, algo que todos desmintieron e incluso confirmaron que dejó importantes deudas en varios de ellos.

“Tal supuesta empresa unipersonal, no lo era en modo alguno. Aquino no estaba registrado como comerciante, no poseía libros rubricados. No tenía un solo empleado inscripto, ni estaba asociado a otras empresas que pudieran aportarle el factor de trabajo para los servicios que ofrecía. No poseía las maquinarías y herramientas indispensables para acometer la misión de una constructora. Según la operatoria descripta por todos los testigos, no usaba cuentas bancarias, cheques, transferencias u otro tipo de resguardos”, describió el magistrado en su fallo.

Según se develó en el debate, Aquino aseguraba que podía cobrar mucho menos que otros profesionales que realizaban la misma tarea por las ventajas que le otorgaba su condición de empleado municipal, “en particular su acceso a trabajadores calificados que operaban en cooperativas de trabajo, un supuesto acopio de materiales que implicaba una notable economización en los costos, facilidades para toda tramitación por ante dependencias municipales y experiencia en dirección de construcción de grandes obras y en viviendas”.

Cuando se le consultó a los beneficiarios si los bajos montos que pedía no les hacía sospechar que se trataba de un engaño las víctimas contaban que el profesional los tranquilizaba con la excusa de que tenía material acopiado y que el acceso a cuadrillas de cooperativistas le permitían reducir los costos.

En algunos casos también les brindó una intrincada explicación respecto a un supuesto recupero en los últimos desembolsos. Todo falso. El precio de los contratos se vincula al dolo del engaño. Aquino sabía que no iba a cumplir”, dice el fallo.

Uno de los puntos más insólitos del juicio fue la declaración del propio Aquino. En la página de Internet de su presunta empresa figuraban obras de magnitud, como la construcción de un supermercado Coto, varias plazas de Mar del Plata, trabajos de desagües, arreglos de edificios, entre otros. Y pese a que toda la documentación confirmaba que no había ningún registro de esas tareas, Aquino intentó convencer al juez de que sí lo había realizado.

“Finalmente, con cierto desgano, terminó modificando esta versión y reconociendo que en las obras municipales (por ejemplo, la fachada del Asilo Unzué) había intervenido como empleado municipal y no como empresario de la construcción. Ello es aplicable a toda la obra pública que figura en el falso listado. Lo mismo, admitió que los 22 empleados que al inicio de su declaración dijo llevar a Isidro Casanova, en realidad no eran propios, sino de una cooperativa, que las herramientas eran mayormente de la cooperativa, y que ModulArq no había sido contratada, sino subcontratada por la contratista. Es decir, todo falso”, concluyó el juez.