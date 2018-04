El show de Onda Vaga se hace en Abbey Road

Ante la circunstancia que atraviesa el bar de conciertos Casa Rock, que continúa en litigio e inhabilitado a realizar shows en vivo, el espectáculo agendado por la agrupación Onda Vaga para este viernes en la noche se realizará en Abbey Road, situado en Juan B Justo 620.

Desde la producción aclararon que las entradas no necesitan cambio. Posteriormete, se presentará el grupo marplatense Barakus, en la trasnoche de la misma locación.

Onda Vaga nació de la unión de dos bandas, las de Michael Mike y Doris. Los integrantes son cinco: Ignacio Rodríguez (ex Doris), Marcelo Blanco (ex Doris), Marcos Orellana (ex Michael Mike), Tomás Justo Gaggero (ex Michael Mike) y Germán Cohen (ex Satélite Kingston) en voz y trombón.