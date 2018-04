Una empleada del Emsur tiene cáncer y se iba a operar, pero le cortaron la obra social

Jorgelina Sirochinsky es empleada administrativa en el Cementerio Municipal La Loma, tiene cáncer y está tratándose en el Hospital Privado de la Comunidad. Este viernes debía confirmar la fecha de la operación para avanzar en el tratamiento, pero en el nosocomio se informaron que no podía hacerlo porque su prestadora tiene el servicio cortado por falta de pago.

"Me informaron que tenía dado de baja el servicio de Medife y que no me podía operar, me llené de lágrimas y angustia, no entendía nada" relató Jorgelina. Su prestadora médica, la dio de baja porque desde el Emsur desde hace meses que no se realizan los aportes correspondientes.

"No elegí enfermarme de cáncer" dice, al tiempo que reclama a Eduardo Leitao, Presidente del Ente en el que se desempeña que "no juegue con la salud de los empleados...yo soy empleada del EMSUR y quiero saber que hicieron con mi plata"

Además, agregó que desde la Defensoría del Pueblo intervinieron con Medifé y le informaron que su operacion se realizará "más adelante" y que hasta que la Municipalidad no cumpla con los pagos adeudados, los pacientes deberán atenderse en la Clínica Belgrano solo en casos de urgencias y consultas médicas.

En ese sentido, como informó 0223, Leitao reconoció la deuda y se comprometió a gestionar soluciones para los casos más urgentes.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha denunciado esta situación a la Superintendencia de Salud y ha mantenido una primera reunión con representantes de Medifé local. "El temor generalizado es que nuevas Obras Sociales corten la atención médica a sus afiliados municipales por las deudas que mantiene la municipalidad en su conjunto", afirmó Cuesta.