La Ucip pide que las ventas realizadas por débito se acrediten de forma inmediata

Luego de que se implementara la obligatoriedad de aceptar pagos con tarjetas de débito para todos los comercios del país, desde la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (Ucip) solicitaron que la acreditación del dinero no sea a las 48 horas hábiles de realizada la transacción sino de forma inmediata.

La Ucip entiende que si bien esta medida de la Afip acompaña el proceso de formalidad en la economía y la legitimación del comercio instalado, hay cuestiones asociadas a la operatoria que se deben seguir trabajando para ofrecer al comerciante una herramienta que acompañe el desarrollo del mismo y no se convierta en una traba para su gestión comercial.

"Un aspecto fundamental que se debe modificar en cuanto a la operatoria de los dispositivos POS es la acreditación de los fondos recibidos por el cobro de los servicios o de los bienes comercializados. Actualmente el comerciante puede hacerse de su efectivo a partir de las 48 horas hábiles de efectuado el pago; lo cual no siempre es así ya que en los feriados ese plazo se extiende", remarcó el presidente de Ucip, Raúl Lamacchia.

Desde Ucip afirman que la acreditación inmediata no es un impedimento, ya que desde el Banco Central de la República Argentina (Bcra) se estableció que esto es posible para las transferencias electrónicas entre cuentas bancarias de personas físicas o jurídicas.

Establecido por la Resolución General de la Afip, la que la aceptación de tarjetas no es una ventaja comercial o una herramienta más de ventas, al no ser facultativo del comerciante aceptar o no esta modalidad se destaca aún más la necesidad de acomodar este desfasaje de acreditación diferida de las cobranzas.

"Debido a que ya aceptar tarjetas de débito es obligatorio y no una opción para el comerciante, deberían eliminarse todos los costos y gastos que surgen de esta operatoria. Es decir, además de las comisiones, el alquiler de las terminales y reverse los regímenes de retención de impuestos que generan saldos a favor indefinidamente y pasan a formar parte del costo", concluyó Lamacchia.