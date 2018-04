Montenegro: “No estoy pensando en mi futuro, estoy pensando en el futuro de Mar del Plata”

Los diputados nacionales Carmen Polledo, Juan Aicega y Guillermo Montenegro llevaron adelante la presentación oficial de la “Fundación Pensar” en el municipio de General Pueyrredon.

Según se explicó, la Fundación Pensar, es un espacio abierto para impulsar la reflexión, la investigación, el análisis y la cooperación para formular políticas públicas.

En el evento, el diputado nacional de Cambiemos, Guillermo Montenegro, habló de su posible candidatura a intendente de Mar del Plata. “Hoy no tiene ningún sentido hablar de candidatura. Lo más importante son los problemas que hay hoy en la nación, provincia y el municipio”, sostuvo el legislador, quien remarcó: “Hoy estoy viviendo en Mar del Plata. Soy marplatense. Uno siempre busca las mejores soluciones para los distintos problemas”.

En una improvisada rueda de prensa, Montenegro subrayó que “no estoy pensando en mi futuro, estoy pensando en el futuro de Mar del Plata. Hoy hablar de una candidatura sería alejado de la realidad”. “Los problemas hoy no son las personas, los problemas hoy son la inseguridad y la falta de empleo. No hay que hablar de personas, hay que hablar de proyectos”, enfatizó.

Para finalizar, el diputado nacional se refirió a la gestión del intendente Carlos Arroyo. Dijo que “estamos apoyando. Podemos estar de acuerdo en algunas cuestiones y en desacuerdo en otras. Siempre buscamos las mejores soluciones para la gente”.

“Me parece que se podría trabajar de otra manera en el tema de medio ambiente. Se podría realizar un trabajo en conjunto con la nación y la provincia”, sentenció Montenegro.