Alvarado consiguió en los penales lo que mereció mucho antes

Es ley en Alvarado, todo cuesta siempre un poco más. En un partido donde generó tantos mano a mano como pocas veces en lo que va del año, se llevó por delante a su rival, sufrió por momentos por mirar siempre el arco de enfrente y debió a recurrir a los penales para que el triunfo tenga más épica. Y ahí apareció "Panchito" Rago para convertirse en héroe en el último, la personalidad de los pateadores para no dejar dudas en la ejecución y la fiesta en el Mundialista tras el 4 a 2 sobre San jorge, luego del 0 a 0 con el que terminaron los 90' regulares. Ahora, el "torito" enfrentará a Chaco For Ever o Desamparados de San Juan (se define en minutos)

No fue fácil el partido para Alvarado. Porque San Jorge no se vino a meter atrás al Minella, salió a presionar bien arriba y en la primera casi infartó a los hinchas locales cuando arriesgó demás Rago, Zambrana se la robó pero se apuró al definir y se la devolvió a las manos del "uno". Lo despertó de golpe esa accion al "torito" que respondió enseguida, con una pelota que pivoteó Albarracín para Litre y el remate fue débil a las manos de Carrizo. El juego era de ida y vuelta, sin llegadas, pero los dos intentando manejar la pelota y llevárselas a los delanteros. La más clara fue de Molina, que aprovechó un quedo en la defensa para meterse solo, en diagonal desde la izquierda, pero se acercó demasiado al arquero y le tapó bien con la pierna zurda.

Se notaba el nerviosismo adentro y afuera. Con imprecisiones de los jugadores y murmullo de la gente ante cada situación que no salía de la manera esperada. Algunos pases atrás inseguros, y falta de profundidad en los metros finales, impedían a los dueños de casa ir por el primero. Pero igual lo pudo abrir, con una pelota en la que Erviti demoró en patear y la pelota fue al cuerpo de un defensor y una contra que manejó Lucero, continuó Carrizo por la derecha y el exIndependiente recibió en la medialuna, la acomodó y sacó el zurdazo esquinado pero suave que controló sin problemas el arquero visitante sobre su derecha.

La idea no cambiaba. San Jorge estaba ordenado pero cuando la tenía se animaba. Alvarado era el que tenía el protagonismo pero cuando no era con espacios le costó encontrar por donde entrarle a una defensa que se paró con tres pero que defendía con cinco. Un tiro libre de buena posición de Zambrana que se fue por encima del travesaño y otra igual de Erviti que se estrelló en la barrera pudo cambiar la historia de la primera parte y un desborde del "10", que Jiménez peinó cuando Lucero sólo tenía que empujarla, fueron las últimas de esos 45' iniciales en los que no se logró romper el cero.

Alvarado fue una tromba en el arranque del complemento, trataba de no desesperarse, pero sabía que lo tenía que abrir rápido para que San Jorge no jugara con su desesperación. Y tuvo dos ocasiones netas de arranque y ambas por el lado de Gonzalo Lucero, rápido para aprovechar ese sector. En la primera, el exIndependiente de Neuquén fue generoso con Erviti que llegaba por atrás, pero no definió de una, la quiso parar y le quedó atrás. En la siguiente, no se la dio a nadie, encaró al arquero y buscó el primer palo, exigiendo una buena respuesta de Carrizo.

Era apasionante, Alvarado era más pero no la metía y San Jorge se animaba. Un remate de Pérez desde la medialuna obligó a una notable respuesta de Rago, a mano cambiada, para tirar al córner una pelota que se metía en el ángulo derecho. Riera ya había reemplazao a Lucero, con una molestia en el cuádriceps derecho y Corbalán había puesto a Guardia para armar la línea de 4. A los 25', cuando el "torito" no encontraba como llegar, Giganti mandó a Ceballos por Erviti (iba a salir Palisi pero el "10" se fue solo) y en la primera que tuvo el "Trapo", quedó cara a cara con Carrizo, mal pisado, la llegó a puntear y, con lo justo, el uno sacó al córner.

San Jorge se aferró al punto y Alvarado se lo llevó por delante. Por las bandas, el equipo de Giganti entraba una y otra vez pero no la podía meter. Juntaba gente en el medio para que se abra el espacio por afuera, así lo volvió a tener Molina, que recibió de Albarracín, sacó el zurdazo y Carrizzo (a esa altura la figura), sacó al córner. Gautier reemplazó a Albarracín para los 15' finales y San Jorge respiró saliendo un poco y ganando alguna falta en campo rival. A los 40', tuvo uno en la medialuna y Jesús Soraire le sacó pintura al ángulo derecho de Rago.