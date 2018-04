El sábado habrá otro festival en Alvarado

Luego de lo que fue el exitoso regreso a las veladas de boxeo en el Club Alvarado, con excelentes peleas y un Gimnasio "Facundo Moyano" repleto, este sábado será el turno del segundo Festival que reunirá combates de exhibición, amateur y profesionales, con representantes del Gimnasio Alvarado que coordina el "Turco" Roura, diferentes gimnasios de la ciudad y la zona. Las entradas anticipadas se pueden conseguir de manera anticipada en la sede del club a $150, mientras que el sábado tendrán un valor de $200.

La gran fiesta del boxeo tendrá una larga grilla de combates preliminares y la pelea de fondo que tendrá a uno de los exponentes locales, Facundo Rojas, de gran presentación en la velada anterior con triunfo ante su gente. La jornada se pondrá en marcha a las 21. En las exhibiciones, se podrán ver a los nuevos pugiles de R&G Villalobo Box, así como también a los representantes de kick boxing del Gimnasio "Turco Roura".

Combates preliminares - Amateurs

Joel Manríquez (Gim Alvarado) vs. Santiago Sánchez (Scuarts Gym)

Juan Pablo Gari (Gim Talcahuano) vs. Santiago López (Gim Sergio Maravilla)

Ariel Hernández (Gim Guardavidas) vs. Mariano Hankel (Necochea)

Sofía Aguirre (Gim Alvarado) vs. Agustina Montenegro (Gim César Leiva)

Axel Cepeda (GMB Box) vs. Nicolás Ybarra (Gim Sergio Maravilla)

Tomás Chiquichano (Gim del Puerto Box) vs. Franco Leite (Gim J.Maldonado)

Iván Insaurralde (Gim La Roca) vs. Ramiro López (Gim El Nene)

Alan Herrandonea (Gim Talcahuano) vs. Braian Rosales (Necochea)

Restan confirmar tres peleas más

Pelea de fondo - Profesional

Facundo "El humilde" Rojas (Gim Alvarado) vs. Jonathan "El Ruso" Ulvedal (Tandil)