Barrionuevo “bancó” a Arroyo y cuestionó a Macri: “Apenas asumió ya no querían que fuera Intendente”

En el marco de la finalización del Congreso Nacional de Uthgra, que esta semana se desarrolló en Mar del Plata, el secretario general de los gastronómicos Luis Barrionuevo, brindó un fuerte apoyo “a su amigo” Carlos Arroyo y acusó al gobierno nacional de “hacerle la vida imposible” al jefe comunal.

Mientras cuestionaba a Gobierno “que vino con el slogan de que quieren terminar con la corrupción pero apenas se sientan empiezan a robar”, Barrionuevo se refirió al Intendente, “que es la excepción de la regla y un hombre 100% honesto”.

“Por eso lo acompaño y estoy al lado de él. He hablado con el Presidente, cuando le mandaron un borrego para que lo controle en lugar de mandarle la plata. Esas son las cosas que no se entienden”, razonó el polémico dirigente y actual interventor del PJ Nacional.

"La puta madre, ganó para ustedes y le están haciendo la vida imposible"

En esa línea, agregó: “Lo vamos a acompañar. Me consta que apenas asumió a los 30 días, ya querían que Arroyo no sea más intendente. Lo hablé con el presidente: `la puta madre, ganó para ustedes y le están haciendo la vida imposible´. No lo ayudaron. Cualquier otro se hubiera ido a la mierda pero él se lo bancó. Le salían por todos lados todos los que vivían subsidiados pero él le puso el pecho a las balas y está llevando el Municipio adelante. Los gastronómicos vamos a acompañarte para que seas exitoso en tu gestión”, dijo en dirección al intendente.

"Scioli es un corrupto"

Luego de su discurso, Luis Barrionuevo habló con la prensa y habló sobre el proyecto de flexibilización laboral que la semana pasada presentó Cambiemos en el Congreso.

En ese punto, el interventor del PJ analizó que el polémico proyecto laboral más allá del apoyo de los legisladores del oficialismo, “primero debe tener el apoyo de los gremios”, aunque lo puso en duda, luego de las últimas medidas económicas y de la posibilidad que pueda ser tratado en las próximas semanas por ambas cámaras.

Además de cuestionar al Gobierno Nacional, Barrionuevo también criticó la anterior administración y sostuvo que el exgobernador Daniel Scioli “es un corrupto” y “que puede quedar preso”.

Consultado acerca de una posible candidatura de Cristina Kirchner y cómo lo analizaba desde su papel de interventor del PJ Nacional, Barrionuevo dijo que esa hipotética situación “sería de ciencia ficción”, aunque no lo descartó: “Si está en condiciones de competir, no hay trabas. Es una decisión que tiene que tomarla ella”, concluyó.