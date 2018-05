Mamás en Lucha pedían medicamentos para sus hijos y las denunciaron a la policía

El grupo de mujeres autodenominado “Mamás en Lucha” volvió a reclamar a las puertas de Zona Sanitaria VIII por la salud de sus hijos con discapacidad, ante la falta de medicamentos, transporte y ambulancia, afectados por la crisis que afecta al programa federal Incluir Salud, que es administrado por la provincia de Buenos Aires y que desde fines del 2016 afecta a numerosas familias. A diferencia de otras oportunidades, esta vez intentaron disuadir el reclamo y hasta llamaron a la policía.

“Pusimos una bandera sobre el acceso principal a Zona Sanitaria VIII pero se podía ingresar por los dos laterales. Primero intentamos hablar con el director, Mauricio Basteiro y nos pidió como condición, que sacáramos la bandera. Como no quisimos, nos mandaron una empleada que quiso arrancarla y luego llamaron a la policía. Estamos protestando sin molestar a nadie. Siempre hicimos lo mismo, nunca nos impidieron protestar y hasta nos atendía Basteiro. ¿Me tengo que tirar debajo de un auto para que mi protesta sirva?, se preguntó Victoria Torres, referente de "Mamás en Lucha", en diálogo con 0223.

La mujer, que tiene una hija que padece parálisis cerebral y una enfermedad degenerativa, reclamó que este viernes puede volver a interrumpirse la prestación de las dos únicas farmacias que cubre Incluir Salud en Mar del Plata.

“Si no pagan este jueves, el viernes se corta y todos los medicamentos y pañales que necesitamos los perdemos. Hace 6 meses que no les pagan a las farmacias. El Materno Infantil tampoco cuenta con la necesaria cantidad de drogas. Y hace 20 días no podemos llevar a la escuela ni a los controles médicos a nuestros hijos: Incluir Salud lo dejó de cubrir y el Municipio lo reemplazó pero no le paga a Servisa y no hay contrato. Mi hija vive sufriendo y mientras tanto yo tengo que ir a la calle a pelear por un pañal o una medicación. Estos chicos corren riesgo de vida todos los días”, concluyó Victoria.