Por la suba del dólar, en menos de 24 horas los precios de las góndolas subieron hasta un 10%

La corrida del dólar impactó en las últimas horas en los precios de góndola: tanto alimentos como artículos de primera necesidad subieron entre un 7 y un 10%.

En diálogo con 0223, Gustavo Casciotti, representante de la ONG Apyme, responsabilizó de la suba “especulativa” a los grandes formadores de precios y sostuvo que los pequeños y medianos comerciantes “no tiene otra opción” que trasladar los precios a los productos.

“Hay una relación directa entre la variación del dólar y la lista de precios de los principales proveedores, que está atada a la cotización de la moneda estadounidense. Como el grueso de la exportación de nuestro país depende de la producción agropecuaria, si sube el dólar, sube el trigo, las harinas, galletitas, pan. En otros país no ocurre lo mismo: Chile exporta cobre y si sube el dólar, no impacta en los precios de góndola. La Argentina es sumamente sensible a esas variaciones de la moneda norteamericana”, razonó Casciotti.

“Por esta trepada del dólar, las grandes empresas como Unilever, Arcor y formadores de precios en menos de 24 horas mandaron una nueva lista de precios en bebidas y productos alimenticios, con una suba que fue del 7 al 10%. Esos grandes formadores de precios marcan el rumbo con el agravante que más allá de la variación del dólar, se aumenta con precios especulativos, porque antes de lo del dólar, había remarcación también”, explicó el responsable de Apyme.

En ese contexto, Casciotti cuestionó que ante esta problemática, “no hay mecanismos de control por parte del Estado. Los Precios Cuidados con 264 artículos, formalmente existen, pero no son con productos representativos del consumo que hace la gente. No hay una decisión política para que eso se visibilice, porque en los mercados no hay carteles. Ni tampoco hay sanciones ni controles para que se cumplan como se hacía hace unos años”, recordó.

“La almacén no tiene más alternativa que aumentar los precios. No pueden contener los aumentos pero sacrifica el margen de ganancia que en muchos casos es nulo”, concluyó el titular de Apyme.