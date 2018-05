Le quitaron a su hijo "sin ninguna explicación" y reclama a la Justicia que se lo devuelva

Era marzo, Sara había salido de su domicilio y dejado a su hijo al cuidado de una niñera. Cuando llegó, recibió la noticia de que una asistente social se había presentado en el domicilio, y al día siguiente le quitaron la tenencia del pequeño que aún no tenía un año.

"Sin ninguna explicación", sostiene más de una vez en la mañana de este viernes en las puertas de los Juzgados de Familia ubicados en San Martín 3544, donde cada día pide una audiencia y no se la dan.

Desesperada, explica que desde hace tres meses sólo puede ver al pequeño una vez por semana entre las cuatro paredes de un juzgado y otra vez una hora en su casa con una asistente social. "Me quitaron el derecho de ser madre y de amamantar", sostiene y explica que cuando presentó el certificado médico, le dijeron que no era relevante la lactancia.

"Él ahora está en la casa el padre y su mujer, criándose en un entorno que desconozco", contó Sara a 0223. Sara y su expareja convivieron poco tiempo, y se separaron por "la violencia que él ejercía". "Me ahorcó y me golpeó", dijo y aclaró que cada uno de esos momentos están denunciados.

"Que manden una asistente social para ver cómo crío yo a mis hijos, porque si dicen que no estoy apta para tener un hijo que me saquen a mi hija también", denunció la mujer. "Le están haciendo un tratamiento de bronquitis crónica cuando no la necesita y me lo trae con dermatitis en el pañal siempre y eso no es normal, eso es porque está sentado con caca sin el cuidado de nadie", agregó.

El caso actualmente se trasladó a Cámara, luego de que la jueza Adriana Rotonda lo despachó al juez Facundo Dominoni y más tarde ambos se declararan incompetentes. 0223 intentó hablar con los magistrados, pero se excusaron por estar en audiencias y ya no tener competencia en esta causa.

"No sé qué más hacer, estoy agotando todas las instancias, ayer vinimos a una mediación y sólo escuchan lo que dice el padre, a mí no", reclamó la mujer. "Yo voy a hacer una huelga de hambre, no me importa que me metan presa, porque no quiero llegar a un acuerdo, quiero tener a mi hijo", concluyó Sara en la puerta de los Juzgados.