El "Norberto Eresuma" busca sus primeros clasificados

Este sábado se jugará la séptima fecha del Torneo "Norberto Omar Eresuma" que vendrá emparejada con, al menos, un clasificado a la Zona Campeonato. Se viene una séptima fecha apasionante que empieza a encontrar atractivos en todos los enfrentamientos debido a las posiciones, la cercanía del final de la Fase Inicial y las herramientas futbolísiticas de cada uno de los equipos que lo componen.

Además de todos estos condimentos, hay varios equipos que pueden clasificarse a la Zona Campeonato con antelación. General Urquiza y Kimberley en la "Zona A" son los que sacan ventaja y, en caso de ganar ya tendrán su boleto a la parte de arriba. Misma situación viven San Lorenzo y Círculo en la "C" que son los invictos del grupo y se alejaron del resto. Finalmente, más complicado aunque no imposible, River y Alvarado podrán avanzar en la Zona "B".

Programa de partidos

Cancha de Kimberley

13.30 Kimberley vs Banfield (Franco Campagnoli)

15.30 El Cañón vs General Mitre (Marcelo Sanz)

Cancha de River

13.30 General Urquiza vs Libertad (Mayra Araujo)

15.30 River vs Nación (Pablo Llona)

Cancha de Deportivo Norte

13.30 Deportivo Norte vs Peñarol (Emiliano Cingolani)

15.30 Unión vs Al Ver Verás (José Luis Orellana)

Cancha de Argentinos del Sud

14.30 Argentinos del Sud vs San Isidro (Gabriel Millas)

Cancha de Talleres

15 Talleres vs San José (Sergio Mella)

Cancha de Alvarado

15 Alvarado vs Cadetes (César Miranda)

Cancha de Once Unidos

15 Once Unidos vs Independiente (Guillermo Nuesch)

Cancha de Mar del Plata

15 Atlético Mar del Plata vs Los Andes/Batán (Sandro Abboud)

Cancha de Círculo

15 Círculo Deportivo vs Huracán (Ariel Mustafá)

Cancha de Quilmes

15 Quilmes vs San Lorenzo (Héctor Sosa)

Cancha de Boca

15 Boca vs Racing (Mauro Mayer)