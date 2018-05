De Jesús sobre los aumentos de tarifas: “Son irracionales”

El intendente del partido de La Costa, Juan Pablo De Jesús, visitó la ciudad de Mar del Plata días atrás en el marco de la entrega de becas a los estudiantes de ese distrito que cursan diversas carreras en la Universidad Nacional de Mar del Plata.

En diálogo con 0223, el jefe comunal por Unidad Ciudadana habló de las tarifas, del turismo, de las viviendas y del crecimiento del distrito y expresó su gran preocupación fundamentalmente por los aumentos en los servicios públicos.

Respecto a la relación geopolítica con sus pares de la región, De Jesús contó: “En lo que tiene que ver con la zona, hemos quedado muy pocos intendentes de nuestra expresión política y la relación es buena. Con los colegas de otras fuerzas la relación también es buena pero quizá no tenemos tanta articulación”.

Tarifas

“El impacto es muy fuerte. Todos los días nos enteramos de una noticia de un comercio que ha tenido que cerrar porque no puede soportar la situación. Son varios los que tomaron la opción de abrir sólo en temporada alta, comercios que abrían todo el año. La situación ha llegado a un punto que es insostenible. Una familia no puede estar destinando el 20% de su presupuesto a los que son los servicios públicos y que entonces tenga que entrar en colisión la alimentación, o la compra de útiles escolares, o la ropa, con el pago de las tarifas. Estos aumentos son irracionales, algunos han superado el 1.000 ciento”, sentenció el titular del Ejecutivo costero.

Sobre el porvenir, De Jesús describió: “Estamos trabajando con los legisladores de la provincia que están haciendo modificaciones en el cuadro tarifario provincial para hacer una baja en lo que tiene que ver con la carga impositiva en las boletas. Pero nosotros entendemos que las empresas también tienen que acompañar este esfuerzo que se lleva adelante desde el Estado. No puede ser que las empresas de servicios eléctricos estén exentas del pago de cualquier tributo municipal o provincial. No puede ser que no pague, ya no la patente del camión que circula para hacer el mantenimiento del servicio eléctrico, que no pague la patente del auto de alta gama con la que se mueve el gerente de la empresa. Es un insulto a las familias que hacen un esfuerzo para pagar los servicios” razonó uno de los máximos referentes en la región del movimiento creado por Cristina Fernández el año pasado.

Turismo

Consultado por la actividad turística, De Jesús detalló: “La temporada fue buena, hemos mantenido los números de temporada anteriores. Y hemos notado que hubo un cambio en el comportamiento del consumo. Han tenido un mejor ingreso los almacenes y los supermercados, y no así el teatro, el cine o los restaurantes de alta gama, que han tenido una merma en su economía en comparación a los años anteriores. Ahora hay mucha rotación, el promedio de estadía se ubica en unos cuatro días. Uno lo puede ver en la ruta, en donde constantemente hay tránsito. Todos los días está yendo y viniendo gente. Ha cambiado la modalidad”.

Crecimiento

Respecto a la actualidad social del partido de La Costa, el intendente reflejó: “Es un municipio que ha crecido mucho en los últimos años turísticamente. Hemos podido romper la estacionalidad, y nos encontramos con esta incertidumbre de lo que está sucediendo en la economía. La construcción, que es el segundo motor económico de nuestro distrito, ha tenido una merma, y vemos que las perspectivas este año serán difíciles para que haya una inversión en el rubro con tasas tan altas del 40%. El que tiene recursos para construir un edificio, tiene la tentación de meterlo al Lebac” entendió De Jesús en ese sentido.

Vivienda

Sobre la situación habitacional, el jefe comunal costero reconoció: “La demanda de vivienda es permanente en nuestro distrito. Hasta ahora los planes de viviendas que se habían planteado desde el gobierno nacional no se han hecho presentes en La Costa. El Procrear fue un programa muy exitoso. Con los créditos UVA y las noticias de los últimos días, es difícil ahora para la gente por el incremento de las tasas de financiamientos”, ejemplificó.