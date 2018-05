Mar del Plata Club, el primer semifinalista del Súper 12

Se disputó este sábado la anteúltima fecha del Torneo Súper 12, en donde a una jornada del final hay un equipo clasificado a semis, y varios que están aún en la pelea por llegar.

El primer pasajero en llegar al cotejo del 2 de junio es Mar del Plata Club. El equipo de "Nona" Urrutia volvió a ganar con punto bonus (puntaje perfecto), con la victoria en Santa Celina ante Biguá por 52 a 15, con buenas actuaciones de Rodrigo Iza, Juani Montone y Tao Romero. Mardel ya sabe que será local el 2 de junio ante el segundo de la Zona 1.

En esta Zona 2 quien dio un paso importantísimo para clasificar fue Los Cardos, que en Valle Hermoso jugó un partidazo y derrotó 42 a 30 a San Ignacio, en un duelo de equipos que estaban segundos con la misma cantidad de puntos. El "Verde" basó su triunfo en la autoridad en el scrum (consiguió dos try penal por esa vía), además de otro de Javier Campo, en tanto que los backs sumaron con la velocidad y tries de Agustín Merello y Gonzalo Paz, a la vez que Guillermo Edo aportó dos conversiones y tres penales. En los locales, que vistieron de rosa, no alcanzó los tries de Brian Gabriele, Andrés Caveda, Ignacio Costales y Emanuel Contino, quien además anotó dos conversiones y dos penales.

En el restante cotejo de la zona, en duelo de necesitados el que llegó a su primera victoria y como visitante fue Los 50, que le ganó a Necochea por 29 a 24. El equipo de Tandil llegó al try con Matías Radetich, Nahuel Botto, Martin Homps y Juan Bertucci.

En la Zona 1, Sporting llegó a la punta, al beneficiarse con la derrota de Comercial y ahora es primero, con la cómoda victoria ante Unión del Sur por 59 a 0 y depende de si mismo para llegar a las Semis. En el equipo de Eduardo Etcheto hubo buenos rendimientos de Leandro Pizzolo, Juan Cecive e Ignacio Marino, quien disputó su último partido en el "Albinegro" y continuará su carrera deportiva en Belgrano Athletic de la URBA.

En un duelo importante para lograr la clasificación, Universitario consiguió un gran triunfo en Sierra de Los Padres al derrotar a quien era primero, Comercial, por 31 a 10. El equipo de Martín Vallejo llegó al try con Tomás Parodi, Pedro Ferrari, Franco Rodríguez Reinoso y Juan Cruz Tejerina, en tanto que Ignacio Osorno aportó una conversión y dos penales.

Por su parte Uncas pudo llegar a su primera victoria en el certamen en Parque Camet ante Pueyrredon, con un score final de 81 a 24. Los de Fernando Reche tuvieron buenas tareas de Mariano Mangudo, Tomás Álvarez, Nicolás Rodríguez y Nicolás Sorbi.

Resultados 12 de mayo:

Torneo Súper 12:

Necochea 10 - 40 Los 50 (Intermedia)

Necochea 24 - 29 Los 50 (Primera)

Mar del Plata Club 39- 0 Biguá (PreIntermedia)

Mar del Plata Club 64 - 19 Biguá (Intermedia)

Mar del Plata Club 52 - 15 Biguá (Primera)

Sporting 79 - 0 Unión del Sur (PreIntermedia)

Sporting 51 - 3 Unión del Sur (Intermedia)

Sporting 59 - 0 Unión del Sur (Primera)

Comercial 38 - 24 Universitario (PreIntermedia)

Comercial 15 - 40 Universitario (Intermedia)

Comercial 10 - 31 Universitario (Primera)

San Ignacio 43 - 12 Los Cardos (Intermedia)

San Ignacio 30 - 42 Los Cardos (Primera)

Pueyrredon 31 - 26 Uncas (Intermedia)

Pueyrredon 24 - 81 Uncas (Primera)

Posiciones Zona 1:

Sporting --- 15

Universitario -- 13

Comercial --- 13

Unión del Sur --- 9

Los 50 --- 6

Necochea --- 1

Posiciones Zona 2:

Mar del Plata Club --- 20

Los Cardos -- 13

San Ignacio --- 9

Bigua --- 8

Uncas --- 6

Pueyrredon --- 0

5ta Fecha (19-05):

Unión del Sur - Comercial

Universitario - Necochea

Los 50 - Sporting

Los Cardos - Pueyrredon

Biguá - San Ignacio

Uncas - Mar del Plata Club

Torneo Desarrollo:

Villa Gesell 20 - 5 Campo de Pato (Intermedia)

Villa Gesell 21 - 20 Campo de Pato (Primera)

Miramar 44 - 13 Gnomos (Primera)

Camarones 33 - 5 Pampas (Primera)

M19:

Sporting A 69 - 12 Sporting B

San Ignacio 7 -30 Los Cardos

Comercial 31 - 15 Universitario

Pueyrredon 29 - 22 Uncas

Mar del Plata Club 45 - 8 Biguá

M15:

Pueyrredon 39 - 12 Camarones

Miramar 36 - 19 Unión del Sur

M16:

Pueyrredon 20 - 43 Camarones

M17:

Pueyrredon 59 - 10 Camarones

Miramar 14 - 54 Unión del Sur