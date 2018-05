Toma en Nuevo Golf: "Sabemos que esto tiene una coordinación política"

El presidente de la sociedad de fomento de Nuevo Golf, Mario Peralta, salió al cruce de las críticas realizadas por las familias que encabezan la toma de un espacio público del barrio y aseguró que "esto tiene una coordinación política" y que algunas de las personas que están participando "se pusieron a vender las tierras".

"El señor Mario Peralta, de la sociedad de fomento, nunca vino a hablar con nosotros, apenas mostró un plano donde se iba a hacer una salita y un jardín, algo que nosotros no nos negamos porque hace falta en el barrio. Él siendo el vecinalista, nunca vino para ver si necesitábamos algo. No es una lucha de pobres contra pobres. No molestamos a ningún vecino. Si nos tenemos que ir, nos vamos, pero queremos una respuesta u otro lote donde poder vivir", señaló a 0223 Andrea, una de las mujeres que participa de la toma.

Ante las declaraciones, Peralta dio su versión sobre la situación: "Nosotros estamos notando que tanto los ideólogos como los que están participando de la toma no pertenecen al barrio".

"Sabemos que esto tiene una coordinación política", aseguró el vecinalista y dijo que la organización reunió gente de distintos lugares para llevar adelante la toma. "Algunos se pusieron a vender las tierras, eso está registrado", afirmó.

En este sentido, Peralta consideró que en este caso "se mezcla la necesidad del acceso a la vivienda con el aprovechamiento político de la situación económica y social que estamos viviendo".

"Queremos que se discuta el acceso a la tierra pero nos oponemos a que le saquen a los vecinos la posibilidad de usar espacio como desarrollo de un barrio con más de 1000 familias", señaló el vecinalista.