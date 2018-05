Acampe en Desarrollo Social: “Les han sacado el plato de comida a los que menos tienen”

En el sexto día de acampe frente a la sede de Calidad de Vida, todavía los manifestantes no han tenido respuestas por la entrega de bolsones de alimentos y chapas, que según ellos, fueron acordadas previamente con el Municipio, así como el pago de algunos trabajos realizados por los cooperativistas.

En diálogo con 0223, Nelio Sánchez, integrante de la cooperativa Nueva Esperanza, pidió a las autoridades de Desarrollo Social a que resuelvan lo antes posible esta situación: "Que les toque el corazón. Que reconozcan que se han equivocado en sacarles el plato de comida a los que menos tienen. Hay mujeres con sus chicos que no tienen nada”, dijo.

Sobre este punto, contó que hay una mujer con cinco hijos que todos los días viene caminando desde el barrio Belisario Roldán. “Después del mediodía se va a la casa para lavar la ropa y viene a la tardecita para comer porque no tiene nada”, señaló.

“Las cooperativas estamos sobreviviendo, salimos a la calle para poder tener un recurso. Un grupo muy minúsculo de la cooperativa de obra está trabajando. Nos hemos quedado sin plata, certificamos hace un mes y medio, llegamos al 20% de obra que es lo que teníamos que hacer. Y ahora hemos certificado nuevamente el 20% y necesitamos que nos paguen de vuelta. No tenemos ni para hacer el acampe”, admitió.

“Tenemos un acuerdo con una base de 450 bolsas de mercadería con 15 productos y estamos recibiendo 5 o 6 productos. No es ni el 50% de la cantidad acordada. Y una entrega periódica de chapa para los más necesitados pero tampoco se ha cumplido. Ahora se viene el invierno, los temporales y las necesitamos. No hemos tenido ninguna respuesta concreta. Dicen que el intendente Arroyo nos ha dado mercadería pero eso es mentira. Y nos dicen que si seguimos con ese reclamo, no nos van a dar nada”, denunció Sánchez.