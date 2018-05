Corrupción policial: "Esto pasó porque no se garantizó un control estricto del uso del combustible"

Luego de que el fin de semana pasado se diera a conocer la historia de seis policías de Mar del Plata que se quedaban con el dinero destinado a la compra de combustible para los patrulleros, el extitular de la Policía Local, Fernando Telpuk, recordó que en 2016 la Provincia le quitó intervención al municipio en el control de la carga de nafta de los móviles y se la cedió a los comisarios. "No se garantizó un control estricto del uso de las tarjetas y eso permitió que pasara esto", remarcó.

En diálogo con el programa radial Vencedores Vencidos, Telpuk consideró que "históricamente el combustible ha sido una caja en la cual han echado mano muchísimos comisarios" y que "la policía nunca quiere ser supervisada por una estructura civil".

"En el año 2015 cuando comenzamos con la gestión advertimos una importante desprolijidad en lo que era la distribución de combustible a los móviles policiales. Por eso creamos un departamento de logística que se encargaba no solo de la carga de combustible sino también de proveer repuestos a la mayor cantidad de móviles de la policía de la provincia de Buenos Aires", explicó el exfuncionario.

En este sentido, Telpuk dijo: "Se controlaban los recorridos por seguimiento satelital y por lo tanto no había forma de que uno no sepa que el móvil está parado. Controlábamos en el surtidor que la carga se realice y si no le andaba el odómetro no se recargaba".

"Durante el año 2016 con este sistema ahorramos con respecto a 2015 más de 100 mil litros de combustible", aseguró el extitular de la Policía Local y agregó: "Hay una tarjeta que asigna la provincia para cada móvil. En 2016 el Ministerio de Seguridad decidió que el control total pase a manos de cada comisario".

"El problema es que no se garantizó un control estricto del uso de las tarjetas y eso permitió que pasara esto", señaló sobre la decisión de la Provincia y agregó: "La ocasión hace al ladrón. Me da pena porque sé con el compromiso con el que trabajaban algunos".