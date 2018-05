Ante la falta de propuestas del municipio, continúa el acampe en Desarrollo Social

Tras reunirse con la secretaria de Desarrollo Social, Patricia Léniz, y recibir una negativa por parte del municipio a entregar las chapas y los bolsones de comida que vienen solicitando desde hace seis días, en asamblea los integrantes de la cooperativa Nueva Esperanza decidieron continuar con el acampe frente a la sede de Calidad de Vida.

En diálogo con 0223, Paola Tournoud, integrante de la cooperativa Nueva Esperanza, confirmó que se reunieron este lunes por la tarde con Léniz y con Hernán Tillous, director General de Protocolo, Parque Automotor y Vigilancia.

"Nos informaron que no tienen mercadería y que el intendente Arroyo dijo que por haberlo denunciado en los medios, no solamente no nos va a dar los alimentos que veníamos pidiendo sino que nos va a dejar de entregar los cuatro productos que estábamos recibiendo", afirmó la dirigente social.

Tournoud consideró que "es una vergüenza" la respuesta del municipio al pedido de entrega de bolsones de alimentos y chapas para las familias que fueron afectadas por la última inundación.

"Nos piden que levantemos el acampe porque estamos molestando a los vecinos, pero nosotros decidimos en asamblea que nos vamos a quedar acá", afirmó la integrante de Nueva Esperanza.