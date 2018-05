En Ayacucho el municipio suspende por cuatro meses la tasa de alumbrado público

Ante el incremento en las tarifas de los servicios públicos, el municipio de Ayacucho adoptó la determinación de no percibir durante cuatro meses el porcentaje que le corresponde por alumbrado público, que representará una baja de casi 10% en las tarifas de energía eléctrica que abonen los comerciantes.

El intendente Emilio Cordonnier, la Directora Municipal de Ingresos Públicos, contadora Catalina Castro, y la Directora Municipal de Presupuesto, contadora Valeria Ledesma, ofrecieron una conferencia de prensa para brindar detalles de la determinación: “Es una decisión que hemos tomado del municipio sobre las tarifas. La provincia hará una reducción de impuestos en las tarifas de las empresas que prestan los servicios de agua, luz y gas, y si bien el municipio no tiene incumbencia en el esquema tarifario, sí tenemos concretamente en Ayacucho el cobro de una contribución en la boleta de energía eléctrica. A partir de la ley 10740, la empresa cobra el alumbrado público y se deposita en el municipio”, señaló el jefe comunal al respecto.

“Analizando y escuchando los pedidos de la Cámara de Comercio, como de los vecinos, y viendo que en la provincia se está estudiando una reducción que está en tratamiento aún, y considerando que en Ayacucho hay un 30% de consumo beneficiario alcanzado por la tarifa social, haremos un aporte en la medida que podamos y nos sumaremos al esfuerzo que está haciendo la provincia, como los comercios locales, al suspender el cobro del alumbrado público para el comercio local. Esto significa que en las facturas de energía eléctrica de cada comercio de Ayacucho, por cuatro meses que son los de mayor consumo y con opción de prorrogarse, la parte de alumbrado público vendrá en cero”, explicó Cordonnier.

A la hora de mencionar sobre la manera en que la comuna afrontará el monto no recaudado, el titular del Ejecutivo local explicó: “hemos hecho el control presupuestario y estado encima de la ejecución presupuestaria. En abril se ahorró en gastos que no eran necesarios y ese pequeño ahorro nos posibilitará atender esta medida. Esta reducción en los ingresos del municipio no significará en absoluto dejar de realizar lo previsto, sino que es una pequeña disponibilidad dada la utilización de los recursos de manera eficiente. Se seguirá con un monitoreo permanente del gasto corriente. Los comercios pagan desde 100 a 3.400 pesos en la boleta por alumbrado público, lo que representará una reducción en la factura de un 8 ó 9%. Es el momento de poner el hombro”.