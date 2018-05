Corrupción policial: anticipan que el monto de la estafa es “muy importante”

Una extensa investigación interna de la Policía permitió desbaratar una banda de efectivos policiales que defraudaban al Estado con una maniobra que les permitía quedarse con dinero del combustible destinado a los móviles policiales. Los efectivos utilizaban un aparato que les permitía incrementar la cantidad de kilómetros recorridos por las patrullas y así obtenían más fondos para los móviles y se quedaban con la diferencia.

La causa recayó en la Fiscalía de Delitos Económicos, a cargo de David Bruna, que ahora deberá comenzar a analizar las pruebas aportadas por Asuntos Internos, determinar el monto del dinero que le robaron al Estado, las responsabilidades de cada uno de los implicados y determinar si hay más involucrados que aún no surgieron.

Ver más: Policías de Mar del Plata falseaban los kilómetros recorridos para quedarse con la plata del combustible

“Todavía no podemos saber el monto de la defraudación, pero estamos hablando de una cifra muy importante”, anticipó Bruna, en diálogo con Radio Brisas.

El representante del Ministerio Público señaló que ahora comenzará una etapa engorrosa y extensa que demandará tiempo para analizar todos los libros contables y otra documentación que permita confirmar las responsabilidades de cada uno de los implicados.

Tras la investigación de Asuntos Internos, las autoridades del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires desafectó al jefe del Comando de Patrullas de Mar del Plata, Flavio Casas, al subcomisario Alejandro Bravo, el por entonces jefe del Comando de Patrulla Zona Sur, capitán Cristian González, el oficial subinspector David Domínguez, el teniente Gustavo Fugas y la oficial subayudante Victoria Campana.

Según la denuncia de Asuntos Internos, los efectivos policiales fraguaban la cantidad de kilómetros recorridos y luego cobraban los vales por combustible y se quedaban con la diferencia. Si bien el fiscal aclaró que por el momento no surge la participación de ningún civil no descartó que a medida que se profundice la participación no resulte alguien más implicado en la maniobra delictiva.