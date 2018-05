Acampe día 7: “Leniz nos dijo que no pueden hacer nada”

A una semana del acampe frente a la sede de Calidad de Vida de Bronzini 1147, los cooperativistas mantienen su protesta reclamando por bolsones de alimentos, chapas y colchones, elementos que según afirman, previamente ya habían acordado con el Municipio. Sostienen que hay angustia en la gente porque desde Desarrollo Social les confirmaron que “no pueden hacer nada” por su pedido.

“Patricia Leniz nos pedía que por favor levantáramos el corte porque los vecinos estaban ofuscados por esta situación y que el Municipio no tenía para resolver ni darnos la ayuda que pedimos. Luego de la reunión quedamos con una angustia terrible. Con los compañeros decidimos continuar el acampe pero decidimos esta semana disminuir la cantidad de personas y mandar los nenes a la escuela que durante la semana pasada no pudieron ir”, contó Paola Tournoud, referente de la cooperativa Nueva Esperanza, en diálogo con 0223.

La dirigente pidió a las autoridades a que "no negocien con el hambre de los vecinos” y que entreguen los alimentos, chapas y colchones, para las personas que fueron perjudicadas por las lluvias e inundaciones. “Hemos logrado recuperar algo por la ayuda de la Provincia pero el Municipio no se hace cargo”, denunció Tournoud.

“Algunos vecinos nos dicen que `no les importa lo que estamos sufriendo´, otros nos piden que rompamos las cadenas y entremos (a Desarrollo Social). Pero les dijimos que no podemos hacer eso. Como buena voluntad decidimos no tocar el bombo porque no queremos perjudicarlos. Queremos que nos comprendan, ponemos todos en las manos de Dios y creemos que el hambre no puede esperar”, dijo la cooperativista.

Consultada acerca de la postura de las autoridades de Desarrollo Social en el conflicto, Tournoud dijo que la vio “angustiada” a Patricia Leniz, aunque “sin respuestas” en muchas solicitudes.

“Creemos que hay una interna política ahí adentro. Pero Arroyo no le interesa lo que nos pasa. Uno de los vecinos nos contó que se reunieron con el intendente y él les dijo `lo único que puedo hacer es tirarles una bomba y explotarlos a todos´”, recordó la mujer .