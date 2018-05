Gutiérrez: "Peñarol tiene que intentar armar su imperio nuevamente"

En la noche que justo se cumplió un año de su último partido oficial como jugador profesional (triunfo ante Quilmes), Leonardo Gutiérrez concluyó su primera temporada como entrenador de básquetbol, en la derrota de Peñarol ante San Lorenzo 107 a 90, que marcó la eliminación del "Milrayitas" en los octavos de final de la Liga Nacional.

Sereno, el ídolo peñarolense analizó ante 0223 y otros colegas la serie ante el bicampeón vigente. Y trazó un balance del año que pasó. "Esta noche nos dominaron desde principio a fin. Tuvimos una pequeña reacción, pero siempre corriendo de atrás, lo cual es muy difícil", sentenció "Leo".

"Yo estoy conforme con la temporada que pasó, haber llegado a play offs termina siendo meritorio. Hay tristeza porque no pudimos luchar este partido hasta el final y tener la chance como el viernes de ganarlo y llevar la serie a un quinto juego. Jugamos contra un gran rival, con muchas variables. Jugamos contra el mejor. Creo que dos partidos competimos de igual a igual, uno lo ganamos y el otro lo perdimos. Cuando no pudimos encontrar nuestro ritmo, nos dominaron", graficó.

Respecto a la táctica implementada para la serie, Gutiérrez reconoció que su rival los "volvió loco": "Habíamos apostado en los primeros juegos a que nos metan muchos triples. Si bien nos convirtieron mucho, los pudimos incomodar. En el segundo partido nos acribillaron de tres puntos. En el tercero, de nuevo no queríamos que tiren de dos puntos, bajamos su goleo, no se sintieron cómodos. Y esta vez empezaron con un 4/5 desde el perímetro, que te hace desconfiar de la táctica. Y cuando nos dejamos de cerrar, empezaron a meter dobles continuamente. Cuando ya querés recuperar la defensa, vuelven con los triples...y nos volvieron locos".

Si algo fue clave para que Peñarol evitara jugar el play off de permanencia, y a la vez clasificara a los play offs, fue la unión entre hinchas y jugadores cuando el momento deportivo se había complicado: "Los hinchas vieron al equipo de otra forma y eso ayudó. Vieron que la situación ameritaba el apoyo y estar todos unidos. Por eso Peñarol terminó jugando los play offs. Nos unimos todos. Hinchas, jugadores. Buscamos un camino, lo recorrimos juntos y pudimos conseguir llegar a un play off, algo que estaba muy difícil porque nos veíamos más abajo que arriba. El sprint final fue fundamental", expresó el entrenador. Y agregó: "Haciendo un balance de toda la temporada, perdimos no menos de once partidos donde tuvimos las chances claras de ganar. Si hubiéramos perdido solo la mitad, estaríamos en otra situación".

Tras años de gloria, mejores presupuestos, de ocupar el lugar que hoy pertenece a San Lorenzo, Leo Gutiérrez comandó a un "Milrayitas" más austero y más parecido a las épocas de supervivencia. Así lo entendió quien es el más ganador de la competencia: "La gente nos apoyó. Los resultados no ayudaron y por ahí vino menos público al principio, pero estuvieron con nosotros. Y el final sí, te conmueve. Sentimos el apoyo, el cariño."

Y de inmediato, Gutiérrez llamó a reconstruir al club para volver a vivir buenos momentos: "Lo que pasó con Peñarol años atrás, de ganar todo lo que se ganó, fue lindo, lo disfrutamos muchísimo pero es el pasado. Peñarol tiene que intentar armar su imperio nuevamente. Buscar la posibilidad de juntar gente, y que todos los planetas se alineen para poder armar un equipo competitivo, tener una idea, y seguirla año a año. Porque esto no empezó el primer año que salí campeón acá. Todo empezó cuando jugó su primera final, cuando ganó el primer Súper 8, la Liga de las Américas...no llevó un año solo, sino varias temporadas donde se tuvo que ir armando despacito para llegar al momento justo con calidad de jugadores, un buen entrenador, mucho público, con los dirigentes trabajando en conjunto para que los resultados y los logros que se consigan sean en conjunto. Peñarol tiene que volver a ser eso para que podamos disfrutar todos los que tenemos cariño por esta camiseta, volver a tener el club bien arriba", se explayó el exSelección nacional.

Por último, cerró con un balance deportivo del equipo y también de su experiencia como entrenador: "Es 50 % positivo y 50% negativo. Los resultados no estuvieron acorde a lo que estaba el equipo, que para mí pudo haber ganado más partidos. No tuvimos esa cuota de suerte que tenemos que tener. Lo positivo es el sprint final del equipo. Y de mi parte, conforme. He ido de menor a mayor en toda la temporada. Como siempre dije, tengo que aprender muchas cosas. Fue un riesgo que tomé junto a la dirigencia de Peñarol, pero era lo que quería hacer. Aprender este oficio y amarlo como amé jugar al básquet. Quiero seguir aprendiendo, y aprendí muchas cosas. Y tuve el apoyo de la gente que yo quiero. Entonces, estoy conforme."