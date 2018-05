Puerto: exigen la intervención del Ministerio de Trabajo y mantienen el corte

La multisectorial conformada para abordar la situación crítica que atraviesa el puerto de Mar del Plata derivó en la noche del martes en un bloqueo a las terminales 2 y 3 de la estación marítima. Ahora, irán hasta el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires para mantener una reunión con las autoridades y exigirles que intervengan. “Hasta que no tengamos una respuesta, el corte va a seguir”, señaló Juan Vargas, dirigente de Camioneros y vocero de la multisectorial.

Vargas explicó que la partida de los barcos al sur por la campaña de langostino tiene repercusiones muy graves en los trabajadores de tierra del Puerto de Mar del Plata. “La están pasando muy mal. La gente del Soip, de Camioneros, del Saon, los estibadores y muchos que no están representados por gremios”, dijo Vargas.

En ese sentido, recordó el caso del almacén naval Nuncio de Rosa, que dejó a 50 trabajadores en la calle. “Hay amenazas de más despidos”, remarcó el dirigente de Camioneros.

En ese marco, la multisectorial se dirigirá este miércoles por la mañana a la delegación local del Ministerio de Trabajo para reclamar que haya soluciones para el sector. “Queremos que haga un seguimiento de la situación”, reclamó el dirigente.

“Queremos ver qué expectativa hay para la ciudad. El Puerto mueve el 80% del mercado interno de Mar del Plata. Y muchos todavía la ven como una ciudad turística. Cuando los barcos se van al sur mucha gente se queda sin trabajo. Los trabajadores del mar no la pasan mal, pero sí los de tierra. No hay materia prima, el transporte baja, los de estiba no tienen trabajo”, resumió Vargas.

En la protesta también participó el secretario general de Suteba Roberto Baradel, quien llegó a Mar del Plata para brindar una conferencia sobre la situación docente, pero decidió acompañar a los trabajadores como representante de la CTA en la multisectorial del Puerto.

“El gobierno tiene que entender que la actividad del Puerto de Mar del Plata es central para la Provincia, es generadora de empleo. Han eliminado retenciones, no les exigen liquidar los dólares de las exportaciones, tienen que modificar estas cuestiones porque hay familias enteras que se quedan sin trabajo y sin el sustento diario”, dijo.