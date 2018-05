Docentes anunciaron un paro nacional para el 23 de mayo

El Frente Gremial Docente Bonaerense anunció para el próximo miércoles 23 de mayo, un paro nacional debido a la falta de nuevas propuestas en la paritaria salarial. Roberto Baradel y Marta Maffei, principales dirigentes gremiales lo anunciaron en Mar del Plata, donde volvieron a acusar a María Eugenia Vidal de “mentir” en relación al adelanto del 2% que el gobierno bonaerense realizará a los maestros.

“Tenemos la satisfacción de haberles dicho que no al aumento del 15%. La realidad nos mostró que teníamos razón. La gobernadora tiene que convocar a este Frente Gremial. Hagan lo que hagan, digan lo que digan, mantenemos la unidad y defendemos a la educación pública”, señaló el líder del Suteba, Roberto Baradel.

Para el dirigente, “la Gobernadora miente cuando dice que está cuidando a los docentes. Pero nos está mal cuidando. Dice que está dando un aumento por arriba de la inflación y es mentira. El acumulado de abril es del 9,7 % y estamos a 16 de mayo. Y la Gobernadora porque dio primero un 5% de adelanto, luego el 3% y ahora el 2%, dice que estamos por arriba de la inflación. ¿Saben cuánto es? Es el 0.3% y significan $ 37,50. Es muy generosa la Gobernadora”, ironizó.

Además de los salarios, Baradel pidió a las autoridades educativas discutir los sistemas de licencias, los bachilleratos para adultos, las escuelas especiales y la formación docente, “donde se quiere empezar a privatizar esos segmentos de la educación pública”.

“El tiempo no dio la razón", dijo Marta Maffei, que reafirmó la lucha por la paritaria docente y anunció la jornada provincial de lucha para el martes 22 de mayo y el paro nacional del miércoles 23. "Nunca vamos a firmar un salario a la baja a la espalda de los trabajadores”, agregó.

Luego de recordar las promesas pre electorales de Vidal en el 2015, donde se priorizaba la “vocación de diálogo”, Maffei sostuvo que desde que asumió “cada vez que nos acercamos a la gobernación a entregarle una nota, nos cerraban todas las puertas”.

“La realidad golpea muy fuerte al sector docente y al de los trabajadores. Ellos no miran y no conocen nuestra realidad”, destacó la ex secretaria general de la Ctera.