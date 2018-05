El municipio destinó casi $ 5 millones para el arreglo de calles en el barrio Libertad 

El intendente Carlos Arroyo recorrió las obras de asfalto en el barrio Libertad: un total de 13 cuadras, desde Alió hasta Brasil. “Esta obra nos va a permitir una mayor agilidad a todo el movimiento de este barrio y una mayor seguridad a los vecinos. Además, se trabajará mejor con el nuevo centro donde estará la Policía que será en Tandil y Libertad”, dijo el intendente. Se trató de una inversión de $ 4.755.750.

La obra incluye fresado, recapado y asfalto de 13 cuadras desde avenida Arturo Allió hasta Brasil (ex 206). En total se colocaron unas 1700 toneladas de asfalto. "Esto representa una mejora en el acceso a distintos barrios del oeste de la ciudad como Libertad, Malvinas Argentinas, Jorge Newbery y Dorrego. Y queda como segunda etapa de coordinación la demarcación sobre caliente y la mejora en luminarias, ya proyectadas por el Ente. Es una obra pedida por reclamos que la gestión anterior no tuvo en cuenta", agregó el intendente.

En este contexto, Arroyo informó que “estamos reconstituyendo este tramo de la avenida Libertad con un trabajo de mejoramiento en cuanto a los niveles para asegurar el desagote del lugar cuando llueve. Realmente es un trabajo que se ha hecho con un esfuerzo tremendo desde el punto de vista económico y laboral por parte del Emvial, lo cual habla muy bien de sus funcionarios y personal”.

Por su parte, Mariano Bowden, vicepresidente del Emvial, señaló que “acá había un cordón bajo el cual se calzó para que no escurra el agua. Luego de ese trabajo, viene el calzado de las cunetas y banquinas para que se finalice el trabajo de la mejor manera”. Además, en la recorrida por la obra, estuvo presente el director de Alumbrado Público del Emvial, Juan Salías.

Además, en una segunda etapa, se realizarán tareas para la señalización vial con la demarcación de la línea de eje sobre el carril central, la línea de frenado y cartelería. También se harán mejoras en el alumbrado público de la avenida.

Pablo, vecino de la zona, manifestó que “la obra hacía falta, es una calle muy transitada y estaba arruinada. El trabajo que están haciendo es bueno. Antes, el asfalto estaba en mal estado y los remiendos que se hacían eran peores que los baches que había. Ahora que la hicieron nueva desde 180 a 206 esta espectacular. Es un progreso, algo que le hace bien al barrio y algo que nunca se tendría que haber dejado caer tanto”.

Por último, Julio, otro vecino del sector, expresó que “es una obra espectacular y muy esperado por lo vecinos. Va a traer muchas mejoras al recorrido del colectivo y al centro comercial que tenemos en esta zona. Había una falta de mantenimiento de las calles y ahora se ve que se ha hecho un trabajo importante. Los inspectores de obra nos han explicado paso a paso que es lo que se ha hecho. Se hizo una obra como corresponde”.