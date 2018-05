A 11 meses del hundimiento del Repunte: "Seguimos jugando a la ruleta rusa"

A 11 meses del hundimiento del Repunte, familiares y amigos de las víctimas volvieron a marchar por las calles del Puerto y a reclamar que la Justicia avance en las pericias sobre el barco para tener respuestas concretas. También señalaron que los autores del proyecto para crear una comisión investigadora no incluyeron los cambios sugeridos por los familiares. "Es un día tristísimo para nosotros", resumió Gabriela Sánchez, hermana del capitán del barco.

"A 11 meses de lucha no tenemos respuesta. La comisión de investigación independiente era algo positivo, pero ayer nos mandaron el proyecto y las modificaciones que habíamos propuesto nosotros no fueron tenidas en cuenta", detalló Sánchez.

Los familiares desplegaron banderas y pancartas y caminaron por Avenida de los Trabajadores, en medio del frío y la lluvia. En ese marco, la hermana del capitán volvió a reclamarle a la Justicia que investigue. "Queremos respuestas que vengan de los datos, pero eso se tiene que hacer periciando el barco. Pero mientras no se haga eso no vamos a encontrar nada. Seguiremos esperando y luchando para que nuestra consigna sea real: ningún hundimiento más", detalló.

Los familiares recordaron que desde 2000 a la fecha se hundieron 43 barcos y murieron 86 personas. "De eso nadie habla. En un año se hundieron cuatro barcos y murieron en Mar del Plata 16 personas entre el San Antonino y El Repunte", detalló.

"Lamentablemente -continuó- nadie habla porque es un negocio redondo para los empresarios. Y como nosotros pedimos regulación y seguridad para los trabajadores las cosas no avanzan, porque estamos tocando intereses muy grandes".

La hermana del capitán dijo que los familiares pierden desde el primer día porque las vidas de los marineros del Repunte no se recuperarán. "Pero queremos que no pase más. Es un trabajo riesgoso, pero queremos que se trabaje con la seguridad que tiene que tener. El Repunte no tenía que haber salido de Mar de Plata, pero salió y a los 15 días se hundió", dijo y concluyó: "Estamos jugando a la ruleta rusa: los que salen no saben si van a volver".