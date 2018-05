Sin respuestas de Nación y Provincia, continúa el bloqueo de los accesos al puerto

Por segundo día consecutivo continúan cortados los accesos al puerto de Mar del Plata, luego de fracasada la reunión que mantuvieron dirigentes gremiales con los representantes del Ministerio de Trabajo de Nación y Provincia. Solicitaban la conformación urgente de una mesa de trabajo para solucionar la inminente partida de decenas de barcos al sur para evitar la gran desocupación que generaría en los trabajadores de tierra.

Cristian Echeverría, integrante de la CTA Autónoma Provincial, explicó que se mantiene un canal de diálogo con los representantes del Consorcio Portuario y de los ministerios de trabajo de Nación y Provincia, pero que hasta el momento “no hubo ninguna solución”.

En tal sentido explicó en el marco del reclamo de esta multisectorial, “acompañan” el reclamo de Camioneros por los 50 despedidos de la empresa Nuncio de Rosa y particularmente por los cientos de trabajadores de la pesca, que conforman las cooperativas de trabajo, afiliadas a la central obrera.

“La partida de estos 105 barcos al sur, va a dejar a muchos compañeros sin empleo. Queremos que haya políticas claras por parte del estado nacional y provincial. Sentarnos a una mesa y darle una solución a esto.No tirar una solución para adelante. Hay que hacerlo ahora”, razonó.

Además de los cortes en las terminales 2 y 3, se bloquearon los accesos a las escolleras norte y sur y el ingreso por donde se encuentra el Senasa, permitiendo la salida de los camiones que salen con pescado no congelado y listo para procesar. “Hay compañeros que no pueden llevar el plato de comida a su casa. Así que de ninguna manera vamos a dejar que esto afecte la salida de fresco porque la materia prima no se puede perder”, concluyó Echeverría.





Por su parte, Silvina Elías, de la fundación La Alameda y que integra la multisectorial autodenominada F21, sostuvo que se mantendrá el corte sobre las Terminales 2 y 3 “hasta que desde Nación o Provincia nos convoquen a una nueva reunión”.

“Queremos respuestas de algún tipo para solucionar este conflicto. Lo de ayer fue una tomada de pelo”, evaluó Elías.

“Si no se soluciona, la próxima semana el puerto va a ser un polvorín”

Esteban González, secretario adjunto del Supa, afirmó que la resolución de este conflicto “es muy complejo y tiene varias soluciones, pero primero hay que tener la decisión por parte del Gobierno a sentarse a hablar”.

El gremio de los estibadores no integra la Multisectorial que bloquea los accesos al puerto pero al igual que los gremios que la componen, están afectados por la medida del Consejo federal Pesquero: “Ellos deciden cambiar e implementar en 15 días un sistema de pesca que se hizo en los últimos 3 o 4 años. Es muy complejo resolverlo y generará mucha gente cesanteada en tierra. Si el 2016 fue durísimo por una medida similar, este año será muy difícil de sostener”, razonó el dirigente.